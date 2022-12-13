Полтонны икры неизвестного происхождения конфисковали у продавца из Екатеринбурга

Икра продавалась прямо из машины, которая стояла на улице Минометчиков. На банках были указаны производители, которые прекратили свою деятельность еще три года назад.



Также выяснилось, что у продавца нет ветеринарных документов на данный продукт. Мужчина сказал, что привез икру из Оренбургской области. Продукт у него изъяли в количестве 453,6 кг. Забрали инспекторы и 70,4 кг икры форели. Пробы они отправили на экспертизу. В отношении торговца могут возбудить уголовное дело, этот вопрос решается.