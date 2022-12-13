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Полтонны икры неизвестного происхождения конфисковали у продавца из Екатеринбурга

Сегодня, 10:09
Фото: 1MI
По причине неизвестного происхождения свыше 500 кг красной икры было изъято из продажи в Екатеринбурге. Мужчина продавал ее прямо из авто своей машины.

Продукт был обнаружен во время рейда с полицейскими ГУ МВД по Свердловской области и членами «Единой России» и «Народного контроля», сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Икра продавалась прямо из машины, которая стояла на улице Минометчиков. На банках были указаны производители, которые прекратили свою деятельность еще три года назад.

Также выяснилось, что у продавца нет ветеринарных документов на данный продукт. Мужчина сказал, что привез икру из Оренбургской области. Продукт у него изъяли в количестве 453,6 кг. Забрали инспекторы и 70,4 кг икры форели. Пробы они отправили на экспертизу. В отношении торговца могут возбудить уголовное дело, этот вопрос решается.

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#Происшествия#Новости УрФО#Икра#Продавец#Рейд#Елена Озерова
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