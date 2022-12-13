Потушили пенной атакой: склад с лакокрасочными материалами загорелся в Екатеринбурге

На место случившегося прибыли 49 сотрудников МЧС и 15 специальных автомобилей. Тушение пламени осложнялось густым дымом. Для борьбы с огнем привлекли звенья газодымозащитной службы, а для координации действий пожарных организовали оперативный штаб. Ни один человек в пламени не пострадал.
До прибытия спецслужб 50 сотрудников склада смогли самостоятельно покинуть помещение. Огнеборцы применили пенную атаку и ограничили пожар в распространении, а также нейтрализовали открытое горение менее, чем через час с момента поступления звонка — в 12:30. Выяснилось, что очагом пламени стала сгоревшая лакокрасочная продукция на площади в 20 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС Свердловской области.