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Потушили пенной атакой: склад с лакокрасочными материалами загорелся в Екатеринбурге

Сегодня, 09:19
Фото: telegram-канал ГУ МЧС Свердловской области

Паллеты в складском помещении загорелись в Екатеринбурге

13 декабря в Екатеринбурге на улице Артинской случился пожар: загорелись паллеты в складском помещении. Сообщение о воспламенении поступило в пожарную часть в 11:47 по уральскому времени.
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На место случившегося прибыли 49 сотрудников МЧС и 15 специальных автомобилей. Тушение пламени осложнялось густым дымом. Для борьбы с огнем привлекли звенья газодымозащитной службы, а для координации действий пожарных организовали оперативный штаб. Ни один человек в пламени не пострадал.

Фото: telegram-канал ГУ МЧС Свердловской области

До прибытия спецслужб 50 сотрудников склада смогли самостоятельно покинуть помещение. Огнеборцы применили пенную атаку и ограничили пожар в распространении, а также нейтрализовали открытое горение менее, чем через час с момента поступления звонка — в 12:30. Выяснилось, что очагом пламени стала сгоревшая лакокрасочная продукция на площади в 20 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС Свердловской области.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Пожар#Пожарные#Склад#МЧС
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