Потушили пенной атакой: склад с лакокрасочными материалами загорелся в Екатеринбурге

До прибытия спецслужб 50 сотрудников склада смогли самостоятельно покинуть помещение. Огнеборцы применили пенную атаку и ограничили пожар в распространении, а также нейтрализовали открытое горение менее, чем через час с момента поступления звонка — в 12:30. Выяснилось, что очагом пламени стала сгоревшая лакокрасочная продукция на площади в 20 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС Свердловской области.