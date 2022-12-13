Продажу объектов культуры в Нижем Тагиле будет контролировать новая комиссия

В состав такой комиссии при управлении муниципальным имуществом Нижнего Тагила войдут три человека из самого управления, один человек из управления архитектуры, один человек из городского думы, один — из музея-заповедника, а также представитель учреждения, являющегося уполномоченным органом по контролю за памятниками архитектуры.
В соответствии с действующим законодательством, объекты культурного наследия могут быть приватизированы только на конкурсе. Создается конкурсная, проектная сметная документация, необходимо контролировать, чтобы понять, регистрировать право собственности на покупатели или нет. Комиссия будет решать, выполнил ли победитель условия конкурса или нет, — пояснили в управлении муниципальным имуществом.
В скором времени утвержденная комиссия рассмотрит реализацию объекта культурного наследия по адресу Кирова, 21, рядом с «Тагилэнерго», рассказал представитель управления муниципальным имуществом. Добавим, это здание помечено на карте как «руины».