Продажу объектов культуры в Нижем Тагиле будет контролировать новая комиссия

В состав такой комиссии при управлении муниципальным имуществом Нижнего Тагила войдут три человека из самого управления, один человек из управления архитектуры, один человек из городского думы, один — из музея-заповедника, а также представитель учреждения, являющегося уполномоченным органом по контролю за памятниками архитектуры.