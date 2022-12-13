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Пропавшая 13-летняя школьница нашлась в Верхней Пышме

Сегодня, 04:03
Фото: 1MI
Малике Пахрудиновой 13 лет. 12 ноября девочка покинула школу, однако до дома не добралась. Юную жительницу Верхней Пышмы разыскали правоохранители и добровольцы.

Известно, что рост школьницы составляет 1 метр 50 сантиметров. Девочка худая, со светло-русыми волосами и светло-карими глазами. Близкие пропавшей Малики вспомнили, что на момент исчезновения их дочь была одета в розовый пуховик с капюшоном, уличную обувь того же цвета и черные штаны. На плечах пропавшая несла зеленый ранец.

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Ориентировку на девочку школьного возраста опубликовал поисковый отряд «Прорыв», он же сообщил о завершении поисков. Известно, что к розыскам Малики Пахрудиновой привлекались правоохранители из МУ МВД «Верхнепышминский». Всех неравнодушных людей, имеющих информацию о местонахождении свердловчанки, просили звонить по номеру 8-9000-44-02-20 или 112.

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