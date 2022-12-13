Пропавшая 13-летняя школьница нашлась в Верхней Пышме

Известно, что рост школьницы составляет 1 метр 50 сантиметров. Девочка худая, со светло-русыми волосами и светло-карими глазами. Близкие пропавшей Малики вспомнили, что на момент исчезновения их дочь была одета в розовый пуховик с капюшоном, уличную обувь того же цвета и черные штаны. На плечах пропавшая несла зеленый ранец.