Пункт приема новогодних посылок для военных откроется в Свердловской области

Сбор подарков будет производиться в Центре поддержки мобилизованных и их семей. Организаторы инициативы сообщают, что к подарку важно приложить письменное послание. Это необходимо, чтобы поднять боевой дух военнообязанного земляка, выполняющего боевые задачи на передовой и не только.
Подарки от жителей Березовского и Свердловской области получат не только военные, которые находятся на полях сражений, но и те, кто лежат в госпитале или обучаются в специальных центрах, пишет сообщество «Сила Березовского в людях».