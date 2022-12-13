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Пункт приема новогодних посылок для военных откроется в Свердловской области

Сегодня, 03:25
Фото: 1MI
13 декабря в Березовском откроется пункт приема подарков, которые люди хотят отправить военным на территорию спецоперации к Новому году. 20 декабря сбор шоколадок, теплых вещей, кофе и пряников закончится, и посылку отправят на Украину.

Сбор подарков будет производиться в Центре поддержки мобилизованных и их семей. Организаторы инициативы сообщают, что к подарку важно приложить письменное послание. Это необходимо, чтобы поднять боевой дух военнообязанного земляка, выполняющего боевые задачи на передовой и не только.

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Подарки от жителей Березовского и Свердловской области получат не только военные, которые находятся на полях сражений, но и те, кто лежат в госпитале или обучаются в специальных центрах, пишет сообщество «Сила Березовского в людях».

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#Общество#Операция на Украине#Березовский#Спецоперация#Мобилизованные#Подарок#Посылка#Анна Варнакина
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