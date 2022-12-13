Семь часов просидели пенсионеры из Екатеринбурга в приемном покое больницы

Тамару Степановну привезли в больницу на скорой, но помочь ей пообещали оказать только в больнице в Верхней Пышме. На протяжении семи часов она прождала, пока за ней приедет другая скорая, сообщает Е1.
Дочь пенсионерки Ольга рассказала, что у её матери множество болезней. В приемном покое рентген определил, что у бабушки полисегментарная пневмония.
На своей машине отвезти мать в другую больницу медики Ольге крайне не рекомендовали из-за опасности такой транспортировки.
После сюда же на скорой привезли 74-летнего мужчину. У него обнаружили воспаление легких. Дедушке также пришлось сидеть и ожидать скорой, которая отвезла бы его в Верхнюю Пышму. Сын мужчины рассказал, что в больнице пенсионер просидел сутра.
В Минздраве прокомментировали ситуацию, пообещав пациентам, что их госпитализируют. Здесь добавили, что скорая помощь работает с учетом потока различных пациентов, в том числе и более тяжелых.
В больнице №14 сказали, что пенсионерам оказали всю возможную помощь уже здесь и остается только ожидать приезда машины.