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Семь часов просидели пенсионеры из Екатеринбурга в приемном покое больницы

Сегодня, 14:57
Фото: 1MI
87-летняя жительница Екатеринбурга семь часов сидит в приемном покое №14. В аналогичной ситуации оказался еще и дедушка.

Тамару Степановну привезли в больницу на скорой, но помочь ей пообещали оказать только в больнице в Верхней Пышме. На протяжении семи часов она прождала, пока за ней приедет другая скорая, сообщает Е1.

Дочь пенсионерки Ольга рассказала, что у её матери множество болезней. В приемном покое рентген определил, что у бабушки полисегментарная пневмония.

На своей машине отвезти мать в другую больницу медики Ольге крайне не рекомендовали из-за опасности такой транспортировки.

После сюда же на скорой привезли 74-летнего мужчину. У него обнаружили воспаление легких. Дедушке также пришлось сидеть и ожидать скорой, которая отвезла бы его в Верхнюю Пышму. Сын мужчины рассказал, что в больнице пенсионер просидел сутра.

В Минздраве прокомментировали ситуацию, пообещав пациентам, что их госпитализируют. Здесь добавили, что скорая помощь работает с учетом потока различных пациентов, в том числе и более тяжелых.

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В больнице №14 сказали, что пенсионерам оказали всю возможную помощь уже здесь и остается только ожидать приезда машины.

#Елена Озерова#Новости УрФО#Здоровье#Ожидание#Больница#Скорая#Пенсионеры
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