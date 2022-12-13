«Следователю» поверила жительница Нижнего Тагила и лишилась 4 миллионов рублей

Женщина рассказала, что ей позвонил мужчина с номера, начинающегося на 8-800. Он представился специалистом банка и пояснил, что со счетов женщины зарегистрированы попытки на смену финансового номера.
Мужчина рассказал, что переведет звонок на представителя центрального банка, который подскажет, как сохранить свои денежные средства. Женщина слышала о подобной схеме мошенничества, но все равно поверила звонившим.
Далее пострадавшей ответила женщина. Она представилась работницей банка. После настойчивых рекомендаций жительница Нижнего Тагила перевела со вклада один миллион рублей, а затем еще получила 4 кредита почти на 3 миллиона. Все средства она перевела через банкоматы различных банков.
Потерпевшая пояснила, что во время разговора с некоей Еленой, ей позвонил следователь Следственного комитета с официального номера ведомства и сообщил, что к нему поступило заявление о мошенничестве в отношении женщины. Он попросил соблюдать конфиденциальность и никому ничего не сообщать.
Через несколько дней женщина стала рассуждать о содеянном и поняла, что ее обманули, когда позвонила на официальный номер СК, где ей сообщили, что такого сотрудника у них нет, и она стала жертвой мошенников.
В результате по данному факту было возбуждено уголовное дело.