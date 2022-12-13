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«Следователю» поверила жительница Нижнего Тагила и лишилась 4 миллионов рублей

Сегодня, 13:33
Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"
Четырех миллионов рублей лишилась жительница Нижнего Тагила, поверив лже-следователю и «сотруднику банка». Она перевела один миллион рублей из своих накоплений, а также три миллиона взяла в кредит.

Женщина рассказала, что ей позвонил мужчина с номера, начинающегося на 8-800. Он представился специалистом банка и пояснил, что со счетов женщины зарегистрированы попытки на смену финансового номера.

Мужчина рассказал, что переведет звонок на представителя центрального банка, который подскажет, как сохранить свои денежные средства. Женщина слышала о подобной схеме мошенничества, но все равно поверила звонившим.

Далее пострадавшей ответила женщина. Она представилась работницей банка. После настойчивых рекомендаций жительница Нижнего Тагила перевела со вклада один миллион рублей, а затем еще получила 4 кредита почти на 3 миллиона. Все средства она перевела через банкоматы различных банков.

Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

Потерпевшая пояснила, что во время разговора с некоей Еленой, ей позвонил следователь Следственного комитета с официального номера ведомства и сообщил, что к нему поступило заявление о мошенничестве в отношении женщины. Он попросил соблюдать конфиденциальность и никому ничего не сообщать.

Через несколько дней женщина стала рассуждать о содеянном и поняла, что ее обманули, когда позвонила на официальный номер СК, где ей сообщили, что такого сотрудника у них нет, и она стала жертвой мошенников.

В результате по данному факту было возбуждено уголовное дело.

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