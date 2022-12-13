«Следователю» поверила жительница Нижнего Тагила и лишилась 4 миллионов рублей

Потерпевшая пояснила, что во время разговора с некоей Еленой, ей позвонил следователь Следственного комитета с официального номера ведомства и сообщил, что к нему поступило заявление о мошенничестве в отношении женщины. Он попросил соблюдать конфиденциальность и никому ничего не сообщать.