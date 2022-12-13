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Стала известна дата увеличения стоимости проезда в автобусах Нижнего Тагила

Сегодня, 11:33
Фото: 1MI
С 20 декабря стоимость проезда в автобусах Нижнего Тагила увеличится.

Речь идет о проезде и провозе багажа у частных перевозчиков. Стоимость будет составлять 24 рубля. Информацию подтвердили представители «Техноком», «Союз-НТ» и «Тагилавтосервис», сообщают «Все новости».

Новый тариф был утвержден Региональной энергетической комиссией.
При обращении в РЭК перевозчики аргументировали необходимость увеличения стоимости проезда тем, что их расходы возросли.

В частности, увеличились траты на техобслуживание и ремонты транспорта, топливо и смазку. Также они сообщали, что нуждаются в новых работниках - водителях и кондукторах. Изначально они просили повысить стоимость до 26 рублей. Но РЭК разрешила поднять тариф до 24-х рублей.

Стало известно, когда в Нижнем Тагиле подорожает проезд в общественном транспорте
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#Елена Озерова#Транспорт#Нижний Тагил#Проезд#Тариф#Маршрутки
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