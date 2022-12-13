Стала известна дата увеличения стоимости проезда в автобусах Нижнего Тагила

В частности, увеличились траты на техобслуживание и ремонты транспорта, топливо и смазку. Также они сообщали, что нуждаются в новых работниках - водителях и кондукторах. Изначально они просили повысить стоимость до 26 рублей. Но РЭК разрешила поднять тариф до 24-х рублей.