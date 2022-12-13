Стала известна дата увеличения стоимости проезда в автобусах Нижнего Тагила

Речь идет о проезде и провозе багажа у частных перевозчиков. Стоимость будет составлять 24 рубля. Информацию подтвердили представители «Техноком», «Союз-НТ» и «Тагилавтосервис», сообщают «Все новости».
Новый тариф был утвержден Региональной энергетической комиссией.
При обращении в РЭК перевозчики аргументировали необходимость увеличения стоимости проезда тем, что их расходы возросли.
В частности, увеличились траты на техобслуживание и ремонты транспорта, топливо и смазку. Также они сообщали, что нуждаются в новых работниках - водителях и кондукторах. Изначально они просили повысить стоимость до 26 рублей. Но РЭК разрешила поднять тариф до 24-х рублей.