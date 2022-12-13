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Стала известна причина задержки авиарейса из Кольцова в Таиланд на 22 часа

Сегодня, 09:41
Фото: 1MI
На 22 часа задержался вылет самолета из аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге в Таиланд.

Пассажиры должны вылететь 12 декабря в 23:15, но рейс сперва задержали на 19 часов, а после еще на три. Теперь судно должно вылететь в 21:15, пишет Е1.

Некоторые пассажиры не смогли дождаться вылета и уехали по домам. Кто-то остался ждать в аэропорту, а некоторые граждане были расселены в гостиницу. Но там отметили, что мест на всех не хватит.

В авиакомпании Azur air рассказали, в чем причина произошедшего. Выяснилось, что ожидается прилет самолета из Москвы, потому что прошлый задержался в Пхукете.

Быстрее сейчас будет прислать запасной борт из Москвы, подготовим его и отправим, пока что стоит плановое время вылета — 21:15, - рассказал представитель авиакомпании.
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#Елена Озерова#Транспорт#Новости УрФО#Аэропорт#Самолет#Кольцово
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