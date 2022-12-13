Стала известна причина задержки авиарейса из Кольцова в Таиланд на 22 часа

Пассажиры должны вылететь 12 декабря в 23:15, но рейс сперва задержали на 19 часов, а после еще на три. Теперь судно должно вылететь в 21:15, пишет Е1.
Некоторые пассажиры не смогли дождаться вылета и уехали по домам. Кто-то остался ждать в аэропорту, а некоторые граждане были расселены в гостиницу. Но там отметили, что мест на всех не хватит.
В авиакомпании Azur air рассказали, в чем причина произошедшего. Выяснилось, что ожидается прилет самолета из Москвы, потому что прошлый задержался в Пхукете.
Быстрее сейчас будет прислать запасной борт из Москвы, подготовим его и отправим, пока что стоит плановое время вылета — 21:15, - рассказал представитель авиакомпании.