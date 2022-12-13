В Минцифры РФ рассказали о создании свыше 130 тысяч госпабликов

В Минцифры РФ прошло совещание, на котором обсудили промежуточные результаты вступившего в силу с 1 декабря 2022 года закона о госпабликах. По словам главы ведомства Максута Шадаева, в этом году госучреждения и органы власти создали более 130 тысяч пабликов, а также был определен порядок их работы.

Издание newsnn.ru пишет, что Шадаев рассказал о повышенном внимании в следующем году к качеству ведения государственных пабликов и мотивации их администраторов. В совещании принимали участие представители АНО «Диалог Регионы», руководство российских регионов и компания VK. На нем также обсудили задачи по развитию инфраструктуры государственных коммуникаций на следующий год. В топ регионов по исполнению закона о государственных пабликах, составленный Минцифры, вошли Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Курская, Ульяновская, Курганская, Новгородская, Калужская, Белгородская и Тюменская области и Ханты-Мансийский автономный округ. Площадки для создания и ведения государственных пабликов Правительство России утвердило ранее. Основной стала социальная сеть «ВКонтакте» — ее аудитория ежемесячно составляет порядка ста миллионов пользователей. Генеральный директор компании VK Владимир Кириенко отметил, что самыми популярными инструментами социальной сети являются истории, статьи, короткие видео и прямые трансляции. По его словам, сотни тысяч просмотров набирают прямые эфиры губернаторов регионов. Кроме этого, социальная сеть запустила курсы для администраторов государственных пабликов, которые проводятся командой компании бесплатно для повышения качества контента и развития разных форматов. ЦУР — подразделения АНО «Диалог Регионы» являются ответственными за исполнение закона на региональном уровне. В текущем году провели свыше трех тысяч образовательных мероприятий для администраторов сообществ как в очном, так и в удаленном форматах. Глава некоммерческой организации «Диалог Регионы» Владимир Табак рассказал о проведенном в октябре исследовании. По его словам, оно показало, что паблики государственных органов и учреждений читают пятьдесят один процент пользователей. Табак отметил, что в следующем году целью станет повышение качества контента. «С осени текущего года мы запустили на базе ЦУР вместе с регионами комплексную систему очного обучения и мотивации действующих администраторов государственных пабликов», — сказал Табак.