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В сборной Франции ожидают тяжелого матча с Марокко

Сегодня, 17:09
Фото: pxhere.com
14 декабря сборная Франции сыграет с командой Марокко в полуфинале чемпионата мира по футболу. За несколько дней до игры защитник французской сборной Рафаэль Варан ответил на вопросы журналистов.

В частности, он подчеркнул, что игроки со всей серьезностью относятся к сборной Марокко. В команде понимают, что марокканцы не просто так дошли до полуфинала.

«У нас достаточно опыта, чтобы не попасть в эту ловушку. Марокко — очень сплоченная команда. У них много качественных игроков, и это будет очень сложный матч», — заявил Варан французской газете. Об этом информирует «Советский спорт», ссылаясь на французские СМИ.

Напомним, в 1/8 финала марокканцы обыграли сборную Испании (0:0, серия пенальти — 3:0), а в четвертьфинале они победили Португалию (1:0). Что касается французов, то в 1/8 финала они обыграли Польшу (3:1), а в четвертьфинале — Англию (2:1).

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