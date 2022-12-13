В сборной Франции ожидают тяжелого матча с Марокко

В частности, он подчеркнул, что игроки со всей серьезностью относятся к сборной Марокко. В команде понимают, что марокканцы не просто так дошли до полуфинала.
«У нас достаточно опыта, чтобы не попасть в эту ловушку. Марокко — очень сплоченная команда. У них много качественных игроков, и это будет очень сложный матч», — заявил Варан французской газете. Об этом информирует «Советский спорт», ссылаясь на французские СМИ.
Напомним, в 1/8 финала марокканцы обыграли сборную Испании (0:0, серия пенальти — 3:0), а в четвертьфинале они победили Португалию (1:0). Что касается французов, то в 1/8 финала они обыграли Польшу (3:1), а в четвертьфинале — Англию (2:1).