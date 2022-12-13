В сборной Франции ожидают тяжелого матча с Марокко

«У нас достаточно опыта, чтобы не попасть в эту ловушку. Марокко — очень сплоченная команда. У них много качественных игроков, и это будет очень сложный матч», — заявил Варан французской газете. Об этом информирует «Советский спорт», ссылаясь на французские СМИ.