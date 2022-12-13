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Волочкова заявила о скорой свадьбе после обвинений уральской свахи

Сегодня, 04:57
Фото: telegram-канал Анастасии Волочковой
Анастасия Волочкова
Уральска сваха Елена Толкачева обвинила Анастасию Волочкову в непристойном поведении. Со слов основательницы брачного агентства, балерина раздвинула ноги перед лицом ее мужа. Обвинения шоу-дива опровергла и заявила, что у нее скоро свадьба.

Толкачева якобы подобрала для звезды балета трех мужей по критериям, которые выдвинула сама Волочкова: олигархи, которые будут мужьями, любовниками и спонсорами проектов. Однако никто не захотел встретиться с Анастасией, сообщила «КП-Екатеринбург» предпринимательница.

Далее, рассказала сваха, балерина отреагировала неподобающим образом: раздвинула ноги перед чужим мужем, приняла гимнастическую позу и заявила, что мужчины «в сексуальных фантазиях представляют мой шпагат».

В разговоре с «КП-Екатеринбург» Волочкова сообщила, что подобные обвинения в ее адрес — клевета, а сама женщина супруга не ищет. Причина — скорая церемония брака с возлюбленным. Кто именно стал избранником, балерина не рассказала.

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#Анна Варнакина#Волочкова#Свадьба#Слухи#Звезды#Общество#Новости УрФО
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