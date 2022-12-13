Волочкова заявила о скорой свадьбе после обвинений уральской свахи

В разговоре с «КП-Екатеринбург» Волочкова сообщила, что подобные обвинения в ее адрес — клевета, а сама женщина супруга не ищет. Причина — скорая церемония брака с возлюбленным. Кто именно стал избранником, балерина не рассказала.