Волочкова заявила о скорой свадьбе после обвинений уральской свахи

Толкачева якобы подобрала для звезды балета трех мужей по критериям, которые выдвинула сама Волочкова: олигархи, которые будут мужьями, любовниками и спонсорами проектов. Однако никто не захотел встретиться с Анастасией, сообщила «КП-Екатеринбург» предпринимательница.
Далее, рассказала сваха, балерина отреагировала неподобающим образом: раздвинула ноги перед чужим мужем, приняла гимнастическую позу и заявила, что мужчины «в сексуальных фантазиях представляют мой шпагат».
В разговоре с «КП-Екатеринбург» Волочкова сообщила, что подобные обвинения в ее адрес — клевета, а сама женщина супруга не ищет. Причина — скорая церемония брака с возлюбленным. Кто именно стал избранником, балерина не рассказала.