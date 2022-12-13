За покусанного подростка хозяин собаки заплатит 200 тысяч рублей в Алапаевске

Известно, что девочка приехала в деревню вместе с мамой, чтобы отдохнуть. 28 июля они пришли на озеро, где также отдыхал мужчина и его собака породы «Алабай». Собака, увидев девочку, прыгнула на нее и повалила на пол, а после вцепилась зубами в плечо, стала кусать. В результате подросток получил несколько ран.