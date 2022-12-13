Заболеваемость ОРВИ продолжает расти в Свердловской области

Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области продолжает расти. За неделю с 5 по 11 декабря в регионе зафиксировано 58,9 тысячи случаев. Это на 27,3% больше уровня прошлой недели, а также выше среднего многолетнего уровня на 70,5%.