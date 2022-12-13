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Заболеваемость ОРВИ продолжает расти в Свердловской области

Сегодня, 12:48
Фото: 1MI
Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области продолжает расти. За неделю с 5 по 11 декабря в регионе зафиксировано 58,9 тысячи случаев. Это на 27,3% больше уровня прошлой недели, а также выше среднего многолетнего уровня на 70,5%.

Всего за неделю специалисты Роспотребнадзора исследовали пробы 470 человек. Доминирующим среди результатов является грипп. 16,2% проб показали данный результат. Также выделены риновирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы, РС-вирусы, аденовирусы, боковирусы, вирусы SARS-CoV-2, гриппа А, В, парагриппа.

Муниципалитетами с неблагополучной эпидемиологической обстановкой являются — Богданович, а также Рефтинский и Асбестовских. Там показатели выше среднеобластного в 1,5 и более раза.

По данным Управления Роспотребнадзора Свердловской области, 56% из числа заболевших — это дети.

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#Ирина Кирилова#Здоровье#Новости УрФО#Свердловская область#Заболеваемость#Статистика
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