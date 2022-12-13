Заболеваемость ОРВИ продолжает расти в Свердловской области

Всего за неделю специалисты Роспотребнадзора исследовали пробы 470 человек. Доминирующим среди результатов является грипп. 16,2% проб показали данный результат. Также выделены риновирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы, РС-вирусы, аденовирусы, боковирусы, вирусы SARS-CoV-2, гриппа А, В, парагриппа.
Муниципалитетами с неблагополучной эпидемиологической обстановкой являются — Богданович, а также Рефтинский и Асбестовских. Там показатели выше среднеобластного в 1,5 и более раза.
По данным Управления Роспотребнадзора Свердловской области, 56% из числа заболевших — это дети.