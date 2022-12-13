Житель Екатеринбурга познакомился с ветераном ВОВ и обокрал его

Несколько дней спустя, 5 мая 2021 года, в голове «Сергея» возник преступный умысел: он решил обокрасть ветерана. После предварительной слежки уголовник оказался с жертвой на лестничной клетке, заломил пожилому человеку руку и втолкнул внутрь квартиры, когда тот открывал входную дверь ключом. Далее ветеран оказался заперт в комнате. В это время подсудимый забрал из-под матраца кровати пару конвертов, внутри которых оказалось 83 тысячи рублей.