Житель Екатеринбурга познакомился с ветераном ВОВ и обокрал его

Следователи выяснили, что осужденный подошел к пенсионеру в одном из магазинов, представился Сергеем. Екатеринбуржец поведал историю о том, что его дед тоже воевал в ВОВ. Далее преступник попросился попить чай в доме у потерпевшего.
Несколько дней спустя, 5 мая 2021 года, в голове «Сергея» возник преступный умысел: он решил обокрасть ветерана. После предварительной слежки уголовник оказался с жертвой на лестничной клетке, заломил пожилому человеку руку и втолкнул внутрь квартиры, когда тот открывал входную дверь ключом. Далее ветеран оказался заперт в комнате. В это время подсудимый забрал из-под матраца кровати пару конвертов, внутри которых оказалось 83 тысячи рублей.
Ветеран выбрался из места заточения при помощи топора, после чего обратился в правоохранительные органы. Преступника нашли, на него завели дело за грабеж, незаконное проникновение на жилплощадь и неопасное для жизни насилие. Срок тюремного заключения для вора из Екатеринбурга составил 8 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.