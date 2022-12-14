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Девушка крадет дезодоранты и освежители воздуха из «Магнита» в Нижнем Тагиле

Сегодня, 04:24
Фото: 1MI
Девушка приходит в торговую точку и ворует бытовые предметы: освежители воздуха, дезодоранты, лаки для волос. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения в магазине «Магнит» по улице Ильича в Нижнем Тагиле.

На кадрах видно, как женщина перебирает стоящие на полках косметические изделия, нюхает, роняет, а после — уходит. Спустя непродолжительное время тагильчанка снова появляется в поле видимости камеры, подходит к стеллажу и начинает погружать товары в свою сумку.

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Со слов автора публикации в сообществе «Инцидент Нижний Тагил», таким образом девушка украла освежители воздуха, лаки для волос и несколько дезодорантов. Люди предполагают, что тагильчанку могли заметить и в других магазинах торговой сети. Человек, выложивший видеозапись, предлагает добровольно возместить причиненный ущерб.

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#Нижний Тагил#Криминал#Кража#Воровство#Товары#Магнит#Анна Варнакина
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