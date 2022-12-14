Девушка крадет дезодоранты и освежители воздуха из «Магнита» в Нижнем Тагиле

На кадрах видно, как женщина перебирает стоящие на полках косметические изделия, нюхает, роняет, а после — уходит. Спустя непродолжительное время тагильчанка снова появляется в поле видимости камеры, подходит к стеллажу и начинает погружать товары в свою сумку.
Со слов автора публикации в сообществе «Инцидент Нижний Тагил», таким образом девушка украла освежители воздуха, лаки для волос и несколько дезодорантов. Люди предполагают, что тагильчанку могли заметить и в других магазинах торговой сети. Человек, выложивший видеозапись, предлагает добровольно возместить причиненный ущерб.