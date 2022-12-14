Экс-сотрудница «Верного» под Екатеринбургом обвинила работодателя в выкидыше

В момент возвращения, заявила Светлана, она обучалась на директора магазина. Однако начальнице это не понравилось. Когда женщина все-таки завершила обучение, по ее словам, началась травля. Она работала с семи утра и до полуночи. По ее словам, руководитель намеренно перегружала ее работой. Ситуация, по словам девушки, осложнялась беременность. О ней она сначала не сообщала, так как срок был небольшой.

Светлана рассказывает, что иногда мужу приходилось ее забирать с работы в полуобморочном состоянии из-а стресса и усталости. Она хотела уволиться, но оказаться без работы ей не хотелось. Однако, утверждает, что ее вынудили уволиться, обвинив в воровстве.

В один из дней в магазине было списание. Тогда обнаружились просроченные макароны, которые директор предлагала взять всем. Светлана брать ничего не стала. В тот же вечер в магазин приехала служба безопасности.