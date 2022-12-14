Экс-сотрудница «Верного» под Екатеринбургом обвинила работодателя в выкидыше

Светлана работала в магазине сначала продавцом, а потом ее повысили до заместителя директора. Она работала в разных филиалах, но потом вернулась в поселок Садовый. Начальницей у нее была 23-летняя девушка. Когда-то они хорошо общались, работали вместе продавцами. Однако, по словам Светланы, попав под ее подчинение, дальше она работать спокойно не смогла.
В момент возвращения, заявила Светлана, она обучалась на директора магазина. Однако начальнице это не понравилось. Когда женщина все-таки завершила обучение, по ее словам, началась травля. Она работала с семи утра и до полуночи. По ее словам, руководитель намеренно перегружала ее работой. Ситуация, по словам девушки, осложнялась беременность. О ней она сначала не сообщала, так как срок был небольшой.
Светлана рассказывает, что иногда мужу приходилось ее забирать с работы в полуобморочном состоянии из-а стресса и усталости. Она хотела уволиться, но оказаться без работы ей не хотелось. Однако, утверждает, что ее вынудили уволиться, обвинив в воровстве.
Обычно безопасник всегда появляется днем, ходит по залу, смотрит, есть ли просрочка, а в этот раз он сразу пошел туда, где хранится списанный товар, и спрашивает: где макароны? Наверняка всё это было спланировано, чтобы подставить меня, — утверждает Светлана.
В общей сложности не хватало пяти упаковок. Сотрудник безопасности предупредил, что если пачки не будут возвращены, то замдиректора обвинят в воровстве и обратятся в полицию. Девушка пояснила, что списанные товары забирать нельзя, так как это считается воровством. Светлана обзвонила всех сотрудниц, которые брали пачки, и попросила их вернуть. Однако некоторые уже успели пересыпать макароны в обычные пакеты.
Несмотря на то, что все уже было возвращено, Светлане все равно заявили об увольнении. Несколько дней ее допрашивала служба безопасности и требовала писать объяснительные. Также ей угрожали полицией и уголовным делом за хищение группой лиц по предварительному сговору. Любые доводы, по словам Светланы, не действовали. В результате сотрудник службы безопасности согласился на увольнение по собственному желанию при условии выплаты штрафа.
Женщина согласилась и перевела пять тысяч начальнице. Однако после увольнения история не закончилась. По словам Светланы, про нее стали ходить слухи, от которых ей было стыдно выйти на улицу. В результате через некоторое время у Светланы случился выкидыш.
После этого она обратилась в суд. В ходе заседания прокуратура поддержала девушку. В результате суд постановил взыскать с магазина 100 тысяч рублей. От искового требования восстановить Светлану на работе, она отказалась.
Однако тот факт, что конфликт и давление на работе стали причиной выкидыша, не было доказано, так как сделать это может только судмедэкспертиза. При этом, доказать, что стресс спровоцировал выкидыш практически нереально, пишет Е1.