Елка к новому году установлена в ледовом городке Нижнего Тагила

Елка на Театральной площади перед драмтеатром полностью собрана. Теперь подрядчики занимаются ее украшением и развешивают гирлянды. Для этого используется автокран. На макушке дерева уже появилась звезда.
Рабочие занимаются строительством горок. Деревянные части уже собраны, теперь их обкладывают льдом и делают ступеньки. Художники приступили к обработке и вырезают фигуры, которые станут украшением ледового городка. Также готова ледяная чаша.
Напомним, ледовый городок откроется в Нижнем Тагиле 25 декабря. Посетить его можно будет до 25 января 2023 года. Впервые на проспекте Строителей будет залит 120-метровый каток с подсветкой. Покататься на коньках там можно будет бесплатно.