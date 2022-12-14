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Елка к новому году установлена в ледовом городке Нижнего Тагила

Сегодня, 10:29
Фото: TagilCity.ru
Строительство новогоднего ледового городка на Театральной площади продолжается в Нижнем Тагиле. Там украшают праздничную елку, а также возводят горки и ледяные фигуры.

Елка на Театральной площади перед драмтеатром полностью собрана. Теперь подрядчики занимаются ее украшением и развешивают гирлянды. Для этого используется автокран. На макушке дерева уже появилась звезда.

Строительство ледового городка в Нижнем ТагилеСтроительство ледового городка в Нижнем Тагиле
Строительство ледового городка в Нижнем ТагилеСтроительство ледового городка в Нижнем Тагиле
Строительство ледового городка в Нижнем ТагилеСтроительство ледового городка в Нижнем Тагиле
Строительство ледового городка в Нижнем ТагилеСтроительство ледового городка в Нижнем Тагиле
Строительство ледового городка в Нижнем ТагилеСтроительство ледового городка в Нижнем Тагиле
Строительство ледового городка в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru

Рабочие занимаются строительством горок. Деревянные части уже собраны, теперь их обкладывают льдом и делают ступеньки. Художники приступили к обработке и вырезают фигуры, которые станут украшением ледового городка. Также готова ледяная чаша.

Строительство ледового городка в Нижнем ТагилеСтроительство ледового городка в Нижнем Тагиле
Строительство ледового городка в Нижнем ТагилеСтроительство ледового городка в Нижнем Тагиле
Строительство ледового городка в Нижнем ТагилеСтроительство ледового городка в Нижнем Тагиле
Строительство ледового городка в Нижнем ТагилеСтроительство ледового городка в Нижнем Тагиле
Строительство ледового городка в Нижнем ТагилеСтроительство ледового городка в Нижнем Тагиле
Строительство ледового городка в Нижнем ТагилеСтроительство ледового городка в Нижнем Тагиле
Строительство ледового городка в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru

Напомним, ледовый городок откроется в Нижнем Тагиле 25 декабря. Посетить его можно будет до 25 января 2023 года. Впервые на проспекте Строителей будет залит 120-метровый каток с подсветкой. Покататься на коньках там можно будет бесплатно.

Бесплатно покататься на коньках смогут тагильчане в ледовом городке у Драмтеатра
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#Евгения Сафина#Город#Эксклюзив#Нижний Тагил#Ледовый городок#Театральная площадь#Горки#Елка
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