Елка к новому году установлена в ледовом городке Нижнего Тагила

Напомним, ледовый городок откроется в Нижнем Тагиле 25 декабря. Посетить его можно будет до 25 января 2023 года. Впервые на проспекте Строителей будет залит 120-метровый каток с подсветкой. Покататься на коньках там можно будет бесплатно.