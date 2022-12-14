Глава РЭО Буцаев рассказал о строительстве комплекса по переработке ТКО в Оренбурге

Стороны поговорили о строительстве под Оренбургом современного комплекса по переработке твердых коммунальных отходов, а также о создании экономики замкнутого цикла. РЭО готов вложить в реализацию проекта до девяносто процентов инвестиций.
ТАСС сообщает, что Денис Буцаев рассказал об обсуждении с Паслером действий, которые необходимо предпринять для достижения регионом к 2030 году показателей федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Одно из них — строительство современного предприятия по переработке твердых коммунальных отходов «Центральный». ППК «РЭО» может предоставить до девяносто процентов общей суммы проекта.
Буцаев отметил, что площадку для строительства объекта уже выбрали — сейчас это чистый участок, но к 2024 году здесь появится современное предприятие по переработке ТКО, которое обеспечит достижение регионом показателей федерального проекта 2030 года.
Проект будет реализовываться на основе государственно-частного партнерства и в соответствии с принципами экономики замкнутого цикла. Денис Паслер считает, что в регионе высока необходимость в таком объекте. В регионе на сегодняшний день сортируется около 60 процентов твердых коммунальных отходов, но не налажен процесс переработки. Эту проблему поможет решить строительство комплекса по переработке отходов.
Ранее РЭО подписал соглашение с властями Оренбургской области о присоединении региона к пилотному проекту по экологическому мониторингу. Минприроды региона будет передавать РЭО данные экологических постов по пяти загрязняющим веществам в атмосферном воздухе, что позволит улучшить контроль над состоянием воздуха в области и повысить доступность информации для населения.