Глава РЭО Буцаев рассказал о строительстве комплекса по переработке ТКО в Оренбурге

Проект будет реализовываться на основе государственно-частного партнерства и в соответствии с принципами экономики замкнутого цикла. Денис Паслер считает, что в регионе высока необходимость в таком объекте. В регионе на сегодняшний день сортируется около 60 процентов твердых коммунальных отходов, но не налажен процесс переработки. Эту проблему поможет решить строительство комплекса по переработке отходов.