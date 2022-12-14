TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Использовать паркинги в качестве бомбоубежищ предложили жителям Екатеринбурга

Сегодня, 14:10
Фото: 1MI
Жильцам новостроек в Екатеринбурге на случай чрезвычайной ситуации предложили укрываться в подземных паркингах. Они могут служить убежищами, сообщили в городской администрации.

В пресс-службе администрации отмечают, что при возникновении чрезвычайной ситуации всем горожанам по радио, телевизору или телефону сообщат о том, где можно укрыться.

Напомним, что в Екатеринбурге планируется создать единый реестр бомбоубежищ. На сегодняшний день, по словам прокурора Свердловской области Бориса Крылова, число заявленных официально бомбоубежищ и других укрытий, значительно превышает фактическую потребность. Ведется также работа по исключению из реестра тех убежищ, которых там быть не должно.

Реестр бомбоубежищ будет составлен в Екатеринбурге
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Бомбоубежище#Укрытие#Паркинг
Подпишитесь
Эксперт: «Из-за роста тарифов на ЖКХ в Тагиле после Нового года подорожают продукты»
12 декабря 09:00
Новый год в Нижнем Тагиле. Где купить елку и что показать детям
Сегодня, 06:28
Носить медицинские маски попросили жителей Нижнего Тагила
Сегодня, 03:39
В Нижнем Тагиле обсуждают акцию от УВЗ о сборе с персонала средств на СВО
12 декабря 07:51
Бюджет Нижнего Тагила будет скорректирован из-за капремонта школы № 32
Вчера, 11:02
Куда жаловаться на плохую уборку улиц и дорог в Нижнем Тагиле
12 декабря 08:35