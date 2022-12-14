Использовать паркинги в качестве бомбоубежищ предложили жителям Екатеринбурга

Напомним, что в Екатеринбурге планируется создать единый реестр бомбоубежищ. На сегодняшний день, по словам прокурора Свердловской области Бориса Крылова, число заявленных официально бомбоубежищ и других укрытий, значительно превышает фактическую потребность. Ведется также работа по исключению из реестра тех убежищ, которых там быть не должно.