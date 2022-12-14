Традиционно в преддверии Нового года и в течение каникул в Нижнем Тагиле проводятся праздничные мероприятия. Куда сходить, а также, где купить елку, читайте в материале TagilCity.ru.
Староста поселка Чащино под Нижним Тагилом Леонид Храмков, который уволился из-за низкой зарплаты, вновь претендует на эту должность. Сам мужчина пояснил, что такое решение он принял в связи с перерасчетом пенсии.
Неизвестные угнали машину ВАЗ-2121 «Нива» из двора дома по улице Энтузиастов в Нижнем Тагиле. Мужчина припарковал свою машину во дворе вечером, а утром ее там уже не было.
В Ледовом городке в Нижнем Тагиле установили елку. На её верхушке уже можно увидеть звезду. Также на месте рабочие возводят горки и ледяные фигуры. Для этого используется автокран
17 декабря в Горноуральском ГО с 9.00 до 12.00 будет проводится диспансеризация и вакцинация населения. Пройти обследование и сделать прививку можно будет в селах Шумиха, Шиловка, Южаково, Лая и других.