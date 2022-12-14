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Итоги дня в Тагиле: в Ледовом городке появилась елка, а со двора дома угнан ВАЗ

Сегодня, 15:33
Фото: TagilCity.ru
В Ледовом городке в Нижнем Тагиле появилась елка, а со двора дома неизвестными был угнан автомобиль ВАЗ. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 14 декабря.

Традиционно в преддверии Нового года и в течение каникул в Нижнем Тагиле проводятся праздничные мероприятия. Куда сходить, а также, где купить елку, читайте в материале TagilCity.ru.

Новый год в Нижнем Тагиле. Где купить елку и что показать детям
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Староста поселка Чащино под Нижним Тагилом Леонид Храмков, который уволился из-за низкой зарплаты, вновь претендует на эту должность. Сам мужчина пояснил, что такое решение он принял в связи с перерасчетом пенсии.

Староста поселка Чащино под Тагилом вернулся на должность после перерасчета пенсии
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Неизвестные угнали машину ВАЗ-2121 «Нива» из двора дома по улице Энтузиастов в Нижнем Тагиле. Мужчина припарковал свою машину во дворе вечером, а утром ее там уже не было.

Красный ВАЗ-2121 угнали с парковки в Нижнем Тагиле
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В Ледовом городке в Нижнем Тагиле установили елку. На её верхушке уже можно увидеть звезду. Также на месте рабочие возводят горки и ледяные фигуры. Для этого используется автокран

Елка к новому году установлена в ледовом городке Нижнего Тагила
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17 декабря в Горноуральском ГО с 9.00 до 12.00 будет проводится диспансеризация и вакцинация населения. Пройти обследование и сделать прививку можно будет в селах Шумиха, Шиловка, Южаково, Лая и других.

Названа дата диспансеризации и вакцинации в селах под Нижним Тагилом
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