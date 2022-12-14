Катырин: на Всероссийском налоговом форуме обсудили проблемы бизнеса

Эксперты составят рекомендации по итогам дискуссий и направят их в органы законодательной, исполнительной и судебной власти.
По словам президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергея Катырина, в том числе на форуме обсудили активы предпринимателей, которые заморозили. Имеются в виду финансы, находящиеся за границей. Сейчас их нельзя использовать, и отдельные финансовые активы утеряны безвозвратно. Предприниматели это понимают. Часть активов отечественный бизнес надеется вернуть и использовать. Делегаты форума искали пути выхода из подобных ситуаций и пытались понять, как бизнесу сотрудничать с властями.
Шел разговор и о курсовой разнице. Катырин охарактеризовал это скачками вверх и вниз. Такие качели отражаются на финансовой отчетности и материальном благополучии организаций. Компании, имеющие большие обороты в валюте, ощущают это сильнее всего.
Не осталась в стороне и тема с предналоговыми проверками бизнеса.
Катырин сообщил, что предпроверочные мероприятия часто превышают проверочные по налогам, ведь они никак не регламентированы. Эксперты считают нужным начать их регламентировать.
По многим вопросам были сформулированы предложения. Их предстоит оформить и отправить в контролирующие инстанции.
Делегаты обсудили меры помощи предпринимателям от Федеральной налоговой службы (ФНС).
Глава ФНС России Даниил Егоров назвал коронавирусную инфекцию испытательной площадкой для ведомства. В текущем году запустили сервисы помощи предпринимателям — многие по отсрочке, ввели ограничения по блокировкам и перенос сроков и оплаты отчетности.
В настоящее время 83% заявленного к возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) возмещается за месяц. Россияне оперативно получают средства в виде оборотного капитала. Еще в минувшем году деньги возмещали в течение четырех месяцев, а сегодня в среднем возвращают за 12 суток. Ускорение значительное, отметил Егоров.
Представитель ФНС сказал, что в институте отсрочек находится более 600 миллиардов рублей. Подобной суммы ранее никогда не было, и ведомство пошло на это осознанно. В ФНС знают, что фирмам нужны деньги, когда восстанавливается банковская система. Налоговики помогают людям, предоставляя отсрочки от налогов, не взыскивая налоги и осуществляя ускоренное возмещение.