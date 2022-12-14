Катырин: на Всероссийском налоговом форуме обсудили проблемы бизнеса

По словам президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергея Катырина, в том числе на форуме обсудили активы предпринимателей, которые заморозили. Имеются в виду финансы, находящиеся за границей. Сейчас их нельзя использовать, и отдельные финансовые активы утеряны безвозвратно. Предприниматели это понимают. Часть активов отечественный бизнес надеется вернуть и использовать. Делегаты форума искали пути выхода из подобных ситуаций и пытались понять, как бизнесу сотрудничать с властями.