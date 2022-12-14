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Красный ВАЗ-2121 угнали с парковки в Нижнем Тагиле

Сегодня, 05:12
Фото: "Взаимопомощь на дорогах Нижний Тагил"
Автомобиль ВАЗ-2121 «Нива» был угнан из двора дома по улице Энтузиастов в Нижнем Тагиле в ночь с 13 на 14 декабря. Детали и имена предполагаемых похитителей пока неизвестны.
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Сергей Н. припарковал автомобиль приблизительно в 22 часа по уральскому времени и пошел домой. Утром мужчина обнаружил пропажу: в месте, где раньше стояло отечественное авто, ничего не было.

Тагильчанин обратился в полицию Нижнего Тагила с заявлением о пропаже. Просьбой о помощи мужчина поделился в сообществе «Взаимопомощь на дорогах Нижний Тагил».

Утром владелец сообщил в отдел полиции 17 МУ МВД России Нижнетагильское о том, что машина была похищена от дома по улице Энтузиастов. <…> Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, — сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Нива#Кража#Автомобиль#Полиция#Криминал
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