Красный ВАЗ-2121 угнали с парковки в Нижнем Тагиле

Сергей Н. припарковал автомобиль приблизительно в 22 часа по уральскому времени и пошел домой. Утром мужчина обнаружил пропажу: в месте, где раньше стояло отечественное авто, ничего не было.
Тагильчанин обратился в полицию Нижнего Тагила с заявлением о пропаже. Просьбой о помощи мужчина поделился в сообществе «Взаимопомощь на дорогах Нижний Тагил».
Утром владелец сообщил в отдел полиции 17 МУ МВД России Нижнетагильское о том, что машина была похищена от дома по улице Энтузиастов. <…> Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, — сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».