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Министром экономики Свердловской области стал Руслан Садыков

Сегодня, 15:05
Фото: 1MI
Руслан Садыков назначен на должность министра экономики Свердловской области.

На должность мужчину назначил глава региона Евгений Куйвашев, сообщает депарамент информационной политики.

Руслан Садыков родился в Свердловской области. До этого он работал советником в департаменте по вопросам экономической и социальной политики. Также он занимал должность инспектора по Свердловской области аппарата полпреда в УрФО.

Ранее министром экономики был Денис Мамонтов. Он покинул пост после того, как Евгений Куйвашев в сентябре переизбрался на новый срок. После этого Денис Мамонтов стал главой министерства природных ресурсов.

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#Общество#Новости УрФО#Должность#Назначение#Министр#Елена Озерова
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