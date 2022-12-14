Министром экономики Свердловской области стал Руслан Садыков

На должность мужчину назначил глава региона Евгений Куйвашев, сообщает депарамент информационной политики.
Руслан Садыков родился в Свердловской области. До этого он работал советником в департаменте по вопросам экономической и социальной политики. Также он занимал должность инспектора по Свердловской области аппарата полпреда в УрФО.
Ранее министром экономики был Денис Мамонтов. Он покинул пост после того, как Евгений Куйвашев в сентябре переизбрался на новый срок. После этого Денис Мамонтов стал главой министерства природных ресурсов.