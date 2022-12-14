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Названо число умерших за год детей в Свердловской области

Сегодня, 10:23
Фото: 1MI
Стало известно, сколько детей и по каким причинам умерли в Свердловской области за год.

С начала года в регионе зафиксировано 62 детских смерти. Чаще всего смерть наступала из-за аварий, пожаров, преступности, причинении смерти по неосторожности и из-за суицидов. Статистические данные огласил уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков.

Так, 36 подростков свели счеты с жизнью. Свыше 300 попыток суицида было предотвращено. Пятеро детей были убиты.

Большинство проблем идут из семьи, по словам Морокова, идут из семьи – за исключением медицинских факторов. Также он добавил, что жертвами преступлений стали больше полутора тысяч детей. В большинстве случаев речь идет о неуплате алиментов. Также несовершеннолетние сталкивались с издевательствами и избиениями.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Дети#Смерть#Гибель
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