Названо число умерших за год детей в Свердловской области

Большинство проблем идут из семьи, по словам Морокова, идут из семьи – за исключением медицинских факторов. Также он добавил, что жертвами преступлений стали больше полутора тысяч детей. В большинстве случаев речь идет о неуплате алиментов. Также несовершеннолетние сталкивались с издевательствами и избиениями.