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Нефролог Безгина рассказала, как питаться, чтобы избежать образования камней в почках

Сегодня, 15:44
Фото: pxhere.com
Чрезмерное употребление вина любых видов, мяса, сыра, сладостей, чая, шоколада, свеклы и черной смородины ведет к образованию камней в почках. Об этом рассказала нефролог Ирина Безгина.

По словам медика, заболевание также развивается на фоне нарушения обмена кальция в организме и нехватки витамина D. В беседе с NEWS.ru она отметила: в группу риска попадают, в первую очередь, пожилые люди с остеопорозом, «когда хрупкие кости из-за того, что кальций перестал накапливаться в костной ткани и часть его циркулирует в крови».

 

Нефролог пояснила: излишки кальция в крови фильтруют почки, в результате чего элемент накапливаются в них, и появляются камни. «Также болезнь провоцирует злоупотребление любыми видами вина, мяса и сыра, а также сладостями, чаем, шоколадом, свеклой и черной смородиной. Кроме того, камни в почках формируются из-за нарушения обмена кальция в организме и недостатка витамина D. В группе риска также пожилые с остеопорозом», — прокомментировала Безгина.

 

Кроме того, зачастую мочекаменную болезнь провоцирует бесконтрольный прием некоторых препаратов и добавок, например, аскорбиновой кислоты (витамина C). Безгина также порекомендовала пить только фильтрованную или бутилированную воду.

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