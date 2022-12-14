Нефролог Безгина рассказала, как питаться, чтобы избежать образования камней в почках

По словам медика, заболевание также развивается на фоне нарушения обмена кальция в организме и нехватки витамина D. В беседе с NEWS.ru она отметила: в группу риска попадают, в первую очередь, пожилые люди с остеопорозом, «когда хрупкие кости из-за того, что кальций перестал накапливаться в костной ткани и часть его циркулирует в крови».