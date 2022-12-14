Независимую экспертизу проведут для строительства кремниевого завода в Верхней Салде

Жителей Верхней Салды волнует возможное строительство кремниевого завода в Титановой долине. Они обратились к уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой с вопросом, будет ли создана комиссия по изучению проекта.
По словам омбудсмена, представители предприятия «Силарус», которое хотело бы воспользоваться площадкой в Титановой долине, не до конца понимают, как надо работать и разъяснять плюсы строительства местным жителям.
Я обычно иду на все встречи населения и инвесторов для того, чтобы они услышали друг друга. Моя задача — быть прежде всего медиатором, чаще всего я не имею своей позиции в таких вопросах, — рассказала TACC Татьяна Мерзлякова.
Омбудсмен отметила, что все-таки бывали случаи, когда она была и сторонником, и противником различных проектов. Например, Татьяна Мерзлякова выступает «за» в вопросах по утилизации ТБО.
Но я была против, когда хотели открыть месторождение на месте, который полевчане называют «Синюшкиным колодцем». Потому что это наше культурное и духовное достояние, — пояснила омбудсмен.
По ее словам, к ней поступили письма с подписями против строительства кремниевого завода.
Мы собирались вместе с «Силарусом» и экологами. Договорились, что будет проведена независимая экспертиза, которая покажет насколько строительство опасно или выгодно для салдинцев, — отметила Татьяна Мерзлякова.
Напомним, общественные слушания по строительству объекта прошли 19 октября. Мероприятие хотели посетить многие жители Верхней Салды, однако не все на него смогли попасть из-за отсутствия мест в зале. Для них была организована трансляция в школе, но, по словам присутствующим, звук и картинка были плохого качества. В результате толпа возмущенных людей собралась у здания администрации города. Несколько человек забрали в полицию за организацию несанкционированного митинга.