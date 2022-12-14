Независимую экспертизу проведут для строительства кремниевого завода в Верхней Салде

Напомним, общественные слушания по строительству объекта прошли 19 октября. Мероприятие хотели посетить многие жители Верхней Салды, однако не все на него смогли попасть из-за отсутствия мест в зале. Для них была организована трансляция в школе, но, по словам присутствующим, звук и картинка были плохого качества. В результате толпа возмущенных людей собралась у здания администрации города. Несколько человек забрали в полицию за организацию несанкционированного митинга.