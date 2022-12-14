Носить медицинские маски попросили жителей Нижнего Тагила

При этом, несмотря на сложившуюся ситуацию, скорость распространения болезни в Нижнем Тагиле меньше, чем в других городах Свердловской области. В начале декабря среднее по региону количество больных выросло на 34%. При этом порог детской заболеваемости — 25%. В основном дети болеют острой респираторной вирусной инфекцией.