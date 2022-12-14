Носить медицинские маски попросили жителей Нижнего Тагила

При этом, несмотря на сложившуюся ситуацию, скорость распространения болезни в Нижнем Тагиле меньше, чем в других городах Свердловской области. В начале декабря среднее по региону количество больных выросло на 34%. При этом порог детской заболеваемости — 25%. В основном дети болеют острой респираторной вирусной инфекцией.
Валерий Суров подчеркнул, что на сегодняшний день в Нижнем Тагиле на карантин закрыто 17 групп в детских садах и 34 класса в школах. Среди всех юных тагильчан методом лабораторных исследований выявлено 6 случаев гриппа.
Есть среди ребят и заболевшие COVID-19, но пока ни одной группы или класса по этому заболеванию не закрыто, — сообщил Суров в эфире телеканала «Тагил ТВ».
Кроме того, замглавы попросил жителей Нижнего Тагила носить медицинские маски во время посещения общественных мест.