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Носить медицинские маски попросили жителей Нижнего Тагила

Сегодня, 03:39
Фото: 1MI

Недельные показатели сезонной заболеваемости выросли на 13% в Нижнем Тагиле

Замглавы мэрии Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров прокомментировал эпидемиологическую обстановку в городе. Со слов представителя власти, среди тагильчан наблюдается сезонный рост заболеваемости. За неделю количество больных увеличилось на 13%.

При этом, несмотря на сложившуюся ситуацию, скорость распространения болезни в Нижнем Тагиле меньше, чем в других городах Свердловской области. В начале декабря среднее по региону количество больных выросло на 34%. При этом порог детской заболеваемости — 25%. В основном дети болеют острой респираторной вирусной инфекцией.

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Валерий Суров подчеркнул, что на сегодняшний день в Нижнем Тагиле на карантин закрыто 17 групп в детских садах и 34 класса в школах. Среди всех юных тагильчан методом лабораторных исследований выявлено 6 случаев гриппа.

Есть среди ребят и заболевшие COVID-19, но пока ни одной группы или класса по этому заболеванию не закрыто, — сообщил Суров в эфире телеканала «Тагил ТВ».
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Кроме того, замглавы попросил жителей Нижнего Тагила носить медицинские маски во время посещения общественных мест.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Здоровье#Валерий Суров#ОРВИ#Болезни#Заболеваемость#Медицинские маски#Дети
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