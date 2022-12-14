TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Новый директор назначен у музея истории Екатеринбурга

Сегодня, 14:38
Фото: 1MI
Вместо Сергея Каменского, уволившегося осенью, новым директором музея истории Екатеринбурга был назначен Игорь Пушкарев.

О том, что приказ об этом будет подписан сегодня, 14 декабря, сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на заседании Совета неравнодушных граждан.

Сергей Каменский был директором музея с 2016 года. Он же открыл филиал музея в «доме-расческе». В будущем он хотел отправить яхту в кругосветное путешествие в честь 300-летия города. Однако планы не осуществились.

За время работы прошлого директора музей неоднократно проверяли представители прокуратуры. Сюда они приезжали после получения заявлений от граждан.

Каменский ушел с поста 31 октября. Новый директор с приставкой и.о. - Игорь Пушкарев, долго работал журналистом издания Znak.com.

Генерал Мешков назначил нового руководителя ОВД в Заречном
Узнать подробнее
Читайте также:
В Свердловской области назначен новый военный комиссарНовый заместитель руководителя назначен в ГУ МВД по Свердловской области
#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Директор#Музей#Назначение
Подпишитесь
Эксперт: «Из-за роста тарифов на ЖКХ в Тагиле после Нового года подорожают продукты»
12 декабря 09:00
Новый год в Нижнем Тагиле. Где купить елку и что показать детям
Сегодня, 06:28
Носить медицинские маски попросили жителей Нижнего Тагила
Сегодня, 03:39
В Нижнем Тагиле обсуждают акцию от УВЗ о сборе с персонала средств на СВО
12 декабря 07:51
Бюджет Нижнего Тагила будет скорректирован из-за капремонта школы № 32
Вчера, 11:02
Куда жаловаться на плохую уборку улиц и дорог в Нижнем Тагиле
12 декабря 08:35