Новый директор назначен у музея истории Екатеринбурга

О том, что приказ об этом будет подписан сегодня, 14 декабря, сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на заседании Совета неравнодушных граждан.
Сергей Каменский был директором музея с 2016 года. Он же открыл филиал музея в «доме-расческе». В будущем он хотел отправить яхту в кругосветное путешествие в честь 300-летия города. Однако планы не осуществились.
За время работы прошлого директора музей неоднократно проверяли представители прокуратуры. Сюда они приезжали после получения заявлений от граждан.
Каменский ушел с поста 31 октября. Новый директор с приставкой и.о. - Игорь Пушкарев, долго работал журналистом издания Znak.com.