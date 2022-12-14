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Новый год в Нижнем Тагиле. Где купить елку и что показать детям

Сегодня, 06:28
Фото: TagilCity.ru
В новогоднем гайде от TagilCity.ru собраны самые главные городские события Нижнего Тагила, посвященные Новому году-2023. Спектакли, концерты, места — все, чтобы подготовка и празднование Нового года доставило вам удовольствие!

Где купить елку в Нижнем Тагиле

Если вы еще этого не сделали, то пора! Купить елку в Нижнем Тагиле можно в нескольких местах.

  • ул. Пархоменко в районе дома № 119 (у «Красногвардейца»),
  • ул. Фрунзе, 19 (у рынка «Феникс»),
  • ул. Красноармейская, 42а,
  • Черноисточинское шоссе, 15 (у Универсама),
  • ул. Захарова, 5а (у ТЦ «Семейный»),
  • ул. Окунева у здания № 34,
  • пр. Ленинградский у дома № 83 (остановка «Мечта»).

Будьте готовы, в этом сезоне елочные базары в Нижнем Тагиле повысили цены на некоторые искусственные ели почти вдвое. Причиной стало увеличение цен на транспортировку, пояснили TagilCity.ru исследовательской компании NTech. Однако повышение коснулось больше премиум-сегмента.

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Живую ель можно приобрести в Нижнем Тагиле только официально через лесничество. Для этого нужно приехать в по адресу Лебяжинская, 2а с паспортом и оформить договор купли-продажи, сообщили TagilCity.ru в Нижнетагильском лесничестве. Метровая елочка обойдется в 61,7 рубля, двухметровая, соответственно, — 123,4 рубля.

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Где повеселиться в преддверии Нового года?

25 декабря в Нижнем Тагиле пройдет официальное открытие ледового городка, городская елка уже установлена и почти украшена. Впервые для горожан построят каток с подсветкой. Он расположится на закрытом участке проспекта Строителей. Кататься на нем можно будет бесплатно.

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В других районах города ледовые городки тоже готовы встречать тагильчан. Новогодняя елка на Вагонке уже установлена. Ее высота 18 метров, она украшена 70 тысячами светодиодов и иллюминацией. Елочка у ДК НТМК тоже совсем скоро будет готова. 

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Вообще в Нижнем Тагиле официально числится 20 кортов и один каток. По информации городской думы, практически все обслуживаются в зимнее время.

Если вы не любитель катания на коньках, можно повеселиться и другим способом. На горе Долгая работает прокат тюбингов, а в центре Нижнего Тагила можно будет покататься на ледяных горках. Трассы горы Долгая и Белая уже открыта для любителей лыж и сноубордов. 

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Новогодняя афиша в Нижнем Тагиле

Юные жители города могут посетить Нижнетагильский драматический театр. С 23 декабря по 8 января там открывается новогодний сезон для детей «Винни Пух и все-все-все». В январе там покажут новогодние сказки — известные «Снежная королева» Ганса Христиана Андерсена и «Щелкунчик» Эрнста Теодора Амадея Гофмана.

С 22 по 30 декабря начинается новогодняя программа в Театре кукол. А первые новогодние представления там уже стартовали. Там пройдет бэби-елочка для малышей. Ребята постарше увидят интермедию «Сказки новогодней ночи» с анимацией, играми, танцами и сюрпризами. После антракта тагильчанам представят спектакль «Царевна-лягушка» от известного режиссера Людмилы Федоровой. Художником премьеры стал Андрей Запорожский. Ранее он работал над «Буратино» и «Сказками бабушки зимы».

В Городском дворце молодежи Нижнего Тагила 30 декабря дважды выступит Юрий Куклачев, с собой он привезет 30 собак и кошек. Представление будет посвящено Новому году.

Куда еще сходить на новый год в Нижнем Тагиле? Конечно, в цирк! В Нижнетагильском цирке с 24 декабря покажут новогоднее шоу «Эпохи — спектакль от московских режиссеров.

27 декабря в библиотеке № 8 пройдет познавательный праздник, на котором гостей познакомят с новогодними традициями и обычаями других народов. Предварительно на посещение нужно записаться.

В Нижнем Тагиле есть куда пойти, если ты один. Например, в Нижнетагильской филармонии с 20 декабря любителей музыки приглашают на рождественские и новогодние концерты. В большом зале пройдет «Европейское Рождество», «Новый год по-итальянски», а с 24 — «Новый год для всей семьи».

А еще в Нижнетагильском музее изобразительных искусств 17 декабря пройдет творческий вечер «В ожидании Рождества-2022», но начнется он с ярмарки мастеров и мастер-классов «Мастерские Деда Мороза». В Нижнетагильском музее-заповеднике тоже есть множество новогодних и рождественских встреч: «Рождественский вертеп» в Доме Худояровых, «В лесу родилась елочка» в краеведческом музее, «Новогодние забавы» на Демидовской даче и другие мероприятия.

В центре культуры и искусства НТМК и во Дворце культуры школьников с 28 декабря пройдет новогодние представления для юных тагильчан — «Летучий корабль», «Самый лучший Новый год».

Куда сходить на Новый год в Нижнем Тагиле?

Новогодние акции. Встреча с Дедом Морозом в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле стартовала акция «Теплая почта» при поддержке Нижнетагильского театра кукол, мэрии города и Почты России. По задумке авторов, в фойе театра кукол можно будет отправить письма и открытки с маркой, выпущенной в честь юбилея города. Почтовые открытки с видами Тагила и новогодними сюжетами уже можно приобрести в кассе театра.

Центр развития туризма Нижнего Тагила приглашает принять участие в новогоднем фотоконкурсе «Белый список. Рекомендовано зимой». Тагильчанам и гостям города предлагают выбрать локации и сделать в них потрясающие снимки — да так, чтобы другим тоже захотелось! Все подробности на сайте центра или в группе ВК.

С 15 декабря Дед Мороз откроет свою Резиденцию в Нижнем Тагиле. Пообщаться с волшебником, купить билет к нему можно во Дворце национальных культур. Обещают интересную экскурсию, конкурсы и сладкие подарки.

Не забывайте и про письмо Деду Морозу. Его можно отправить по следующему адресу: 162390, Россия, Вологодская обл., г. Великий Устюг, Почта Деда Мороза.

Афиша новогодний мероприятий
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