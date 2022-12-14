Если вы не любитель катания на коньках, можно повеселиться и другим способом. На горе Долгая работает прокат тюбингов, а в центре Нижнего Тагила можно будет покататься на ледяных горках. Трассы горы Долгая и Белая уже открыта для любителей лыж и сноубордов.