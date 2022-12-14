Если вы еще этого не сделали, то пора! Купить елку в Нижнем Тагиле можно в нескольких местах.
Будьте готовы, в этом сезоне елочные базары в Нижнем Тагиле повысили цены на некоторые искусственные ели почти вдвое. Причиной стало увеличение цен на транспортировку, пояснили TagilCity.ru исследовательской компании NTech. Однако повышение коснулось больше премиум-сегмента.
Живую ель можно приобрести в Нижнем Тагиле только официально через лесничество. Для этого нужно приехать в по адресу Лебяжинская, 2а с паспортом и оформить договор купли-продажи, сообщили TagilCity.ru в Нижнетагильском лесничестве. Метровая елочка обойдется в 61,7 рубля, двухметровая, соответственно, — 123,4 рубля.
25 декабря в Нижнем Тагиле пройдет официальное открытие ледового городка, городская елка уже установлена и почти украшена. Впервые для горожан построят каток с подсветкой. Он расположится на закрытом участке проспекта Строителей. Кататься на нем можно будет бесплатно.
В других районах города ледовые городки тоже готовы встречать тагильчан. Новогодняя елка на Вагонке уже установлена. Ее высота 18 метров, она украшена 70 тысячами светодиодов и иллюминацией. Елочка у ДК НТМК тоже совсем скоро будет готова.
Вообще в Нижнем Тагиле официально числится 20 кортов и один каток. По информации городской думы, практически все обслуживаются в зимнее время.
Если вы не любитель катания на коньках, можно повеселиться и другим способом. На горе Долгая работает прокат тюбингов, а в центре Нижнего Тагила можно будет покататься на ледяных горках. Трассы горы Долгая и Белая уже открыта для любителей лыж и сноубордов.
Юные жители города могут посетить Нижнетагильский драматический театр. С 23 декабря по 8 января там открывается новогодний сезон для детей «Винни Пух и все-все-все». В январе там покажут новогодние сказки — известные «Снежная королева» Ганса Христиана Андерсена и «Щелкунчик» Эрнста Теодора Амадея Гофмана.
С 22 по 30 декабря начинается новогодняя программа в Театре кукол. А первые новогодние представления там уже стартовали. Там пройдет бэби-елочка для малышей. Ребята постарше увидят интермедию «Сказки новогодней ночи» с анимацией, играми, танцами и сюрпризами. После антракта тагильчанам представят спектакль «Царевна-лягушка» от известного режиссера Людмилы Федоровой. Художником премьеры стал Андрей Запорожский. Ранее он работал над «Буратино» и «Сказками бабушки зимы».
В Городском дворце молодежи Нижнего Тагила 30 декабря дважды выступит Юрий Куклачев, с собой он привезет 30 собак и кошек. Представление будет посвящено Новому году.
Куда еще сходить на новый год в Нижнем Тагиле? Конечно, в цирк! В Нижнетагильском цирке с 24 декабря покажут новогоднее шоу «Эпохи — спектакль от московских режиссеров.
27 декабря в библиотеке № 8 пройдет познавательный праздник, на котором гостей познакомят с новогодними традициями и обычаями других народов. Предварительно на посещение нужно записаться.
В Нижнем Тагиле есть куда пойти, если ты один. Например, в Нижнетагильской филармонии с 20 декабря любителей музыки приглашают на рождественские и новогодние концерты. В большом зале пройдет «Европейское Рождество», «Новый год по-итальянски», а с 24 — «Новый год для всей семьи».
А еще в Нижнетагильском музее изобразительных искусств 17 декабря пройдет творческий вечер «В ожидании Рождества-2022», но начнется он с ярмарки мастеров и мастер-классов «Мастерские Деда Мороза». В Нижнетагильском музее-заповеднике тоже есть множество новогодних и рождественских встреч: «Рождественский вертеп» в Доме Худояровых, «В лесу родилась елочка» в краеведческом музее, «Новогодние забавы» на Демидовской даче и другие мероприятия.
В центре культуры и искусства НТМК и во Дворце культуры школьников с 28 декабря пройдет новогодние представления для юных тагильчан — «Летучий корабль», «Самый лучший Новый год».
В Нижнем Тагиле стартовала акция «Теплая почта» при поддержке Нижнетагильского театра кукол, мэрии города и Почты России. По задумке авторов, в фойе театра кукол можно будет отправить письма и открытки с маркой, выпущенной в честь юбилея города. Почтовые открытки с видами Тагила и новогодними сюжетами уже можно приобрести в кассе театра.
Центр развития туризма Нижнего Тагила приглашает принять участие в новогоднем фотоконкурсе «Белый список. Рекомендовано зимой». Тагильчанам и гостям города предлагают выбрать локации и сделать в них потрясающие снимки — да так, чтобы другим тоже захотелось! Все подробности на сайте центра или в группе ВК.
С 15 декабря Дед Мороз откроет свою Резиденцию в Нижнем Тагиле. Пообщаться с волшебником, купить билет к нему можно во Дворце национальных культур. Обещают интересную экскурсию, конкурсы и сладкие подарки.
Не забывайте и про письмо Деду Морозу. Его можно отправить по следующему адресу: 162390, Россия, Вологодская обл., г. Великий Устюг, Почта Деда Мороза.