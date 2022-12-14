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Новый скалодром в Нижнем Тагиле протестируют до Нового года

Сегодня, 01:37
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Уникальный спортивный объект во Дворце детского и юношеского творчества жители Нижнего Тагила смогут опробовать до Нового года. Об этом заявил глава города Владислав Пинаев в ходе оценки предварительных результатов работ в ГДДЮТ.

В рамках реконструкции подрядной организацией проведен ремонт внутренних помещений Дворца детского и юношеского творчества Нижнего Тагила. В зрительном зале установлено новое сценическое оборудование, а спортзал получил современный скалодром.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Еще до конца года мы планируем провести городские соревнования по скалолазанию. Кроме того, также до Нового года организуем презентацию и экскурсию для родителей и педагогов, — заявил Владислав Пинаев.

До 29 декабря в большинстве помещений ДДЮТ будет завершена чистовая отделка, но уже сейчас можно представить как преобразится его интерьер. По мнению представителей мэрии, инспектировавшей объект, передовые элементы декорирования добавили пространству света и объёма, сообщает пресс-служба администрации города.

Фасад ГДДЮТ в Нижнем Тагиле готов на 95%
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Ранее ИА TagilCity.ru сообщало о планах мэрии провести главные новогодние мероприятия для детей в обновленном Дворце детского и юношеского творчества.

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#Андрей Труфанов#Город#Нижний Тагил#Владислав Пинаев#Дети#Творчество#Ремонт#Мэрия#Строительство
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