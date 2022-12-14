Новый скалодром в Нижнем Тагиле протестируют до Нового года

В рамках реконструкции подрядной организацией проведен ремонт внутренних помещений Дворца детского и юношеского творчества Нижнего Тагила. В зрительном зале установлено новое сценическое оборудование, а спортзал получил современный скалодром.
Еще до конца года мы планируем провести городские соревнования по скалолазанию. Кроме того, также до Нового года организуем презентацию и экскурсию для родителей и педагогов, — заявил Владислав Пинаев.
До 29 декабря в большинстве помещений ДДЮТ будет завершена чистовая отделка, но уже сейчас можно представить как преобразится его интерьер. По мнению представителей мэрии, инспектировавшей объект, передовые элементы декорирования добавили пространству света и объёма, сообщает пресс-служба администрации города.
Ранее ИА TagilCity.ru сообщало о планах мэрии провести главные новогодние мероприятия для детей в обновленном Дворце детского и юношеского творчества.