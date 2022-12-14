Новый скалодром в Нижнем Тагиле протестируют до Нового года

До 29 декабря в большинстве помещений ДДЮТ будет завершена чистовая отделка, но уже сейчас можно представить как преобразится его интерьер. По мнению представителей мэрии, инспектировавшей объект, передовые элементы декорирования добавили пространству света и объёма, сообщает пресс-служба администрации города.