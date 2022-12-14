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Облаву среди мигрантов провели силовики Екатеринбурга

Сегодня, 09:08
Фото: 1MI
Сотрудники правоохранительных органов Екатеринбурга организовали операцию «Нелегал» и устроили проверку среди 234 мигрантов. 34 иностранцев доставили в местный ОВД для проверки по базам данных. 8 человек, вероятно, депортируют.

На иностранных граждан, которых задержали, составили административные протоколы. Со временем будет решен вопрос о депортации, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Екатеринбургу. Рейд состоялся 13 декабря в районе Логопарка Кольцово в Екатеринбурге. Подобные мероприятия организуют и в других городах Свердловской области.

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Ранее на сортировочном пункте Ozon в Екатеринбурге подрались сотрудники-мигранты. Причиной потасовки стала спешка у выходов из помещения: все одновременно направились к автобусам и мешали друг другу.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Полиция#Мигранты#Нелегальный мигрант#Криминал
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