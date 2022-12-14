Облаву среди мигрантов провели силовики Екатеринбурга

На иностранных граждан, которых задержали, составили административные протоколы. Со временем будет решен вопрос о депортации, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Екатеринбургу. Рейд состоялся 13 декабря в районе Логопарка Кольцово в Екатеринбурге. Подобные мероприятия организуют и в других городах Свердловской области.