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Очевидцы прыжка екатеринбурженки из окна рассказали подробности

Сегодня, 13:50
Фото: 1MI
Свидетели того, как жительница Екатеринбурга выпрыгнула из окна горящей квартиры, рассказали о произошедшем.

ЧП случилось 13 декабря в переулке Переходном. Из-за дыма от пожара хозяйка жилья была вынуждены выпрыгнуть из окна, ей было нечем дышать. Квартира располагается на 4-м этаже, пишет Е1.

Внизу стояли соседи, которые и спасли девушку. Дворник Байман заметил пожар и девушку в окне в числе первых. Она кричала и просила помощи. Мужчина немедленно побежал в дом, где вместе с соседом выломал входную дверь. Но войти в жилье они не смогли из-за обилия густого дыма.

К дому сбежался десяток человек. Они натянули под окнами толстый плед. Сделали соседи это чтобы поймать девушку. При этом они упрашивали ее не прыгать, а дождаться пожарных. Но, дышать она уже не могла, поэтому решилась спрыгнуть.

После прыжка 33-летняя Ирина травмировалась. Ударившись спиной, она повредила позвоночник. Ее госпитализировали. Мужа екатеринбурженки в момент ЧП дома не было.

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Отмечается, что сперва загорелась кровать. По словам близких пострадавшей, возможно, она курила в постели. Дома она была, потому что пока нигде не работала. По словам соседей, пострадавшая любит выпить. Они предположили, что и в момент ЧП она могла быть нетрезва.

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Пожар#Прыжок из окна#Соседи
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