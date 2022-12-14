Очевидцы прыжка екатеринбурженки из окна рассказали подробности

ЧП случилось 13 декабря в переулке Переходном. Из-за дыма от пожара хозяйка жилья была вынуждены выпрыгнуть из окна, ей было нечем дышать. Квартира располагается на 4-м этаже, пишет Е1.
Внизу стояли соседи, которые и спасли девушку. Дворник Байман заметил пожар и девушку в окне в числе первых. Она кричала и просила помощи. Мужчина немедленно побежал в дом, где вместе с соседом выломал входную дверь. Но войти в жилье они не смогли из-за обилия густого дыма.
К дому сбежался десяток человек. Они натянули под окнами толстый плед. Сделали соседи это чтобы поймать девушку. При этом они упрашивали ее не прыгать, а дождаться пожарных. Но, дышать она уже не могла, поэтому решилась спрыгнуть.
После прыжка 33-летняя Ирина травмировалась. Ударившись спиной, она повредила позвоночник. Ее госпитализировали. Мужа екатеринбурженки в момент ЧП дома не было.
Отмечается, что сперва загорелась кровать. По словам близких пострадавшей, возможно, она курила в постели. Дома она была, потому что пока нигде не работала. По словам соседей, пострадавшая любит выпить. Они предположили, что и в момент ЧП она могла быть нетрезва.