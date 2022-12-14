Очевидцы прыжка екатеринбурженки из окна рассказали подробности

Отмечается, что сперва загорелась кровать. По словам близких пострадавшей, возможно, она курила в постели. Дома она была, потому что пока нигде не работала. По словам соседей, пострадавшая любит выпить. Они предположили, что и в момент ЧП она могла быть нетрезва.