Одноклассники и Всемирный фонд дикой природы представили квиз

Одноклассники регулярно поддерживают природоохранные проекты Всемирного фонда дикой природы. Так, в день самой массовой на планете экологической акции «Час Земли» Фонд проводил в ОК День заповедного кино. Пользователи могли посмотреть лучшие документальные фильмы о природе не выходя из дома. Кроме того, WWF России проводил образовательный проект о редких и исчезающих видах животных: белом медведе, атлантическом морже, амурском тигре, диком северном олене, переднеазиатском леопарде, европейском зубре, сайгаке и снежном барсе.