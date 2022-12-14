Патрушев: Рост сельхозпроизводства в 2022 году результат технологического прорыва

Прогноз Минсельхоза говорит о том, что в следующем году урожай может составить примерно 125 - 127 миллионов тонн зерна. Этого России хватит с лихвой. Даже с учетом самых пессимистических прогнозов урожай не будет меньше 100 миллионов тонн. И теперь надо заботиться об экспорте: искать каналы поставок, покупать свои зерновозы, при этом не должны быть заблокированы порты.