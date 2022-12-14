Патрушев: Рост сельхозпроизводства в 2022 году результат технологического прорыва

Депутаты нижней палаты российского парламента узнали это от главы ведомства на правительственном часе в Госдуме.
Как пишет iz.ru со ссылкой на Патрушева, столь большой урожай удалось собрать в РФ впервые. Кроме того, хорошим был и урожай других сельхозкультур - сахарной свеклы, сои, рапса, картофеля, овощей и фруктов. Увеличится производство мяса и молока. Хотя Владимиром Путиным ставилась задача увеличивать объемы сельхозпроизводства ежегодно на три процента, но в этом году рост составит три с половиной процента. В качестве основной причины такого увеличения Патрушев называет тот технологический рывок, который совершили российские аграрии в последние годы.
За неполные пять лет в полтора раза больше они стали применять минеральных удобрений, на 11 процентов увеличилась площадь обработки с применением средств защиты. Для обработки сельхозугодий они используют самую современную технику. Благодаря этому рост энергообеспеченности составил 5,8 миллиона лошадиных сил. Свои результаты принес и планомерный ввод в оборот новых земель. Одна только мелиорация позволит ввести в будущем году еще 170 тысяч гектаров.
По информации координирующего проект ОНФ «Народный фермер» Олега Сироты, с помощью государства с каждым годом все доступнее для аграриев становятся удобрения благодаря приемлемым ценам.
Государство решило оставить льготные кредиты до пяти процентов годовых, удержало ставки, которыми могут воспользоваться фермерские хозяйства. Сохраняется действие всех федеральных программ. Так, для тех, кто намерен строить фермы, сохранены капексы. В связи с этим фермер за счет государства может вернуть до половины средств, затраченных на возведение фермы.
По мнению директора Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолия Тихонова, этот год выдался для страны непростым с точки зрения экономики. Речь идет как о России в целом, так и об АПК в частности. Но государство, применяя гибкую политику, позволяющую оказать поддержку отрасли, способствовало перевыполнению плана по росту объемов сельхозпроизводства.
АПК и до этого мог перевыполнять показатели, которые предусматривала Доктрина продовольственной безопасности. А в данный момент России уже принадлежит роль по-настоящему мировой житницы. В то же время продукты в российских магазинах жители страны, как и прежде, могут приобретать по доступным ценам.
Прогноз Минсельхоза говорит о том, что в следующем году урожай может составить примерно 125 - 127 миллионов тонн зерна. Этого России хватит с лихвой. Даже с учетом самых пессимистических прогнозов урожай не будет меньше 100 миллионов тонн. И теперь надо заботиться об экспорте: искать каналы поставок, покупать свои зерновозы, при этом не должны быть заблокированы порты.