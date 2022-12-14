Пенсионерка в Нижнем Тагиле решила стать трейдером и лишилась 1,7 млн рублей

Через какое-то время в мессенджере женщина получила сообщение от неизвестного мужчины. Он представился трейдером и пояснил, что для начала требуется зарегистрироваться на определенном сайте и пополнить счет по номеру телефона на сумму 450 тысяч рублей. Средства женщина перевела через кассира в банке.