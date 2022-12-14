TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Пенсионерка в Нижнем Тагиле решила стать трейдером и лишилась 1,7 млн рублей

Сегодня, 15:03
Фото: 1MI
Пенсионерка из Нижнего Тагила увидела в социальной сети рекламу с предложением заработать 100% на инвестициях. В результате она лишилась 1,7 миллиона рублей.

Женщина решила попробовать и позвонила по указанному в объявлении номеру. Однако ей никто не ответил. Через какое-то время ей перезвонили. Мужчина представился аналитиком компании. Пенсионерка ему подтвердила, что хотела бы заняться инвестициями. Женщине пообещали, что с ней свяжется куратор.

Через какое-то время в мессенджере женщина получила сообщение от неизвестного мужчины. Он представился трейдером и пояснил, что для начала требуется зарегистрироваться на определенном сайте и пополнить счет по номеру телефона на сумму 450 тысяч рублей. Средства женщина перевела через кассира в банке.

На следующий день «консультант» позвонил еще раз и сообщил, что счет нужно пополнить еще на 550 тысяч рублей. Он отправил номер банковского счета. Пенсионерка туда перевела средства.

Затем перезвонила женщина и объяснила, что нужна страховка в размере 5 тысяч долларов, без которой невозможно будет снять средства. Еще 343 тысячи рублей женщина перевела на указанную карту. Однако и этой суммы оказалось недостаточно. Поэтому женщина перевела такую же сумму на другой счет.

На следующий день «трейдер» сообщил, что уже поставил средства на вывод и требуется еще 6 тысяч долларов для оформления налогового кода. Тогда женщина поняла, что ее обманывают и обратилась в полицию.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество. Установлено, что «консультант» общался с пострадавшей по номеру, зарегистрированному в Португалии, а средства перечислялись по номерам, зарегистрированным в Тульской и Свердловской областях, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

С карты экс-замглавы Росприроднадзора мошенники в Екатеринбурге украли 25 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
«Следователю» поверила жительница Нижнего Тагила и лишилась 4 миллионов рублейЖитель Нижнего Тагила лишился 659 тысяч рублей после звонка из «ФСБ»Из-за долга семь миллионов житель Екатеринбурга лишился элитного авто
#Криминал#Новости УрФО#Нижний Тагил#Свердловская область#Пенсинеры#Мошенничество#Обман#Ирина Кирилова
Подпишитесь
Эксперт: «Из-за роста тарифов на ЖКХ в Тагиле после Нового года подорожают продукты»
12 декабря 09:00
Новый год в Нижнем Тагиле. Где купить елку и что показать детям
Сегодня, 06:28
Носить медицинские маски попросили жителей Нижнего Тагила
Сегодня, 03:39
В Нижнем Тагиле обсуждают акцию от УВЗ о сборе с персонала средств на СВО
12 декабря 07:51
Бюджет Нижнего Тагила будет скорректирован из-за капремонта школы № 32
Вчера, 11:02
Куда жаловаться на плохую уборку улиц и дорог в Нижнем Тагиле
12 декабря 08:35