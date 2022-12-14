Пенсионерка в Нижнем Тагиле решила стать трейдером и лишилась 1,7 млн рублей

Женщина решила попробовать и позвонила по указанному в объявлении номеру. Однако ей никто не ответил. Через какое-то время ей перезвонили. Мужчина представился аналитиком компании. Пенсионерка ему подтвердила, что хотела бы заняться инвестициями. Женщине пообещали, что с ней свяжется куратор.
Через какое-то время в мессенджере женщина получила сообщение от неизвестного мужчины. Он представился трейдером и пояснил, что для начала требуется зарегистрироваться на определенном сайте и пополнить счет по номеру телефона на сумму 450 тысяч рублей. Средства женщина перевела через кассира в банке.
На следующий день «консультант» позвонил еще раз и сообщил, что счет нужно пополнить еще на 550 тысяч рублей. Он отправил номер банковского счета. Пенсионерка туда перевела средства.
Затем перезвонила женщина и объяснила, что нужна страховка в размере 5 тысяч долларов, без которой невозможно будет снять средства. Еще 343 тысячи рублей женщина перевела на указанную карту. Однако и этой суммы оказалось недостаточно. Поэтому женщина перевела такую же сумму на другой счет.
На следующий день «трейдер» сообщил, что уже поставил средства на вывод и требуется еще 6 тысяч долларов для оформления налогового кода. Тогда женщина поняла, что ее обманывают и обратилась в полицию.
На данный момент возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество. Установлено, что «консультант» общался с пострадавшей по номеру, зарегистрированному в Португалии, а средства перечислялись по номерам, зарегистрированным в Тульской и Свердловской областях, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».