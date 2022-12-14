Почти 2000 человек требуют украсить мэрию Екатеринбурга символами Z и V к Новому году

На сегодняшний день, 14 декабря, электронную форму подписали 1867 человек. Следующая цель кампании — 2500 подписей.
Уважаемый Алексей Валерьевич, с февраля наша Родина ведёт специальную военную операцию против украинского нацизма. Тысячи наших мужей, братьев, отцов, сыновей отважно бьются на фронте, — пишет автор петиции на сайте Change.org.
Елена Г. подметила, что в бюджете мэрии Екатеринбурга заложено около 30 миллионов рублей на новогодние праздники в городе. Со слов женщины, этих денег хватит для того, чтобы подготовить и разместить светящиеся символы специальной военной операции ВС РФ на Украине.
Совсем скоро Новый год. Множество наших бойцов встретят этот праздник на передовой. Я уверена им очень важно знать и видеть — Екатеринбург с ними! <…> Пусть все видят — мы за победу, за наших мужчин! — сказано в тексте петиции.