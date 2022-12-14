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Почти 2000 человек требуют украсить мэрию Екатеринбурга символами Z и V к Новому году

Сегодня, 07:24
Фото: 1MI

Петиция за символы Z и V на администрации Екатеринбурга собрала почти 2000 подписей

Петицию создала 7 дней назад Елена Г. Женщина обратилась к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову с просьбой украсить здание администрации символами Z и V к Новому году с целью поддержки военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.

На сегодняшний день, 14 декабря, электронную форму подписали 1867 человек. Следующая цель кампании — 2500 подписей.

Уважаемый Алексей Валерьевич, с февраля наша Родина ведёт специальную военную операцию против украинского нацизма. Тысячи наших мужей, братьев, отцов, сыновей отважно бьются на фронте, — пишет автор петиции на сайте Change.org.

Елена Г. подметила, что в бюджете мэрии Екатеринбурга заложено около 30 миллионов рублей на новогодние праздники в городе. Со слов женщины, этих денег хватит для того, чтобы подготовить и разместить светящиеся символы специальной военной операции ВС РФ на Украине.

Администрацию Екатеринбурга просят украсить здание символами СВО
Фото: Скриншот петиции с сайта Change.org
Совсем скоро Новый год. Множество наших бойцов встретят этот праздник на передовой. Я уверена им очень важно знать и видеть — Екатеринбург с ними! <…> Пусть все видят — мы за победу, за наших мужчин! — сказано в тексте петиции.
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#Екатеринбург#Общество#Операция на Украине#Эксклюзив#Алексей Орлов#Спецоперация#Бюджет#Украшение#Анна Варнакина#Петиция#Администрация екатеринбурга
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