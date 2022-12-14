Почти 2000 человек требуют украсить мэрию Екатеринбурга символами Z и V к Новому году

Елена Г. подметила, что в бюджете мэрии Екатеринбурга заложено около 30 миллионов рублей на новогодние праздники в городе. Со слов женщины, этих денег хватит для того, чтобы подготовить и разместить светящиеся символы специальной военной операции ВС РФ на Украине.