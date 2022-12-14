Погибший в СВО Максим Белоусов представлен к ордену Мужества

Максим Белоусов был направлен в зону проведения специальной военной операции почти сразу после демобилизации из вооруженных сил, где он проходил срочную службу. В середине ноября житель Новоуткинска погиб, выполняя свой воинский долг. Проститься с Максимом пришли сотни земляков, сообщает телекомпания «Первоуральск».