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Погибший в СВО Максим Белоусов представлен к ордену Мужества

Сегодня, 02:34
В Новоуткинске Свердловской области простились с 21-летним Максимом Белоусовым. Он был смертельно ранен в зоне проведения СВО. Посмертно молодой свердловчанин представлен к ордену Мужества.

Максим Белоусов был направлен в зону проведения специальной военной операции почти сразу после демобилизации из вооруженных сил, где он проходил срочную службу. В середине ноября житель Новоуткинска погиб, выполняя свой воинский долг. Проститься с Максимом пришли сотни земляков, сообщает телекомпания «Первоуральск».

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Одноклассники, по наивности, наверное, пытались отговорить его: «У тебя же бронь». А он ответил: «А кто вас защищать будет?». Это слова настоящего мужчины, — сказал на прощальной церемонии житель Новоуткинска Дмитрий Чураков.

Военный комиссар Первоуральска и Шалинского района Евгений Наумов, пришедший почтить память Максима Белоусова, сообщил, что посмертно герой представлен к государственной награде — ордену Мужества.

Максим был похоронен в один день с также погибшим в СВО первоуральцем Кириллом Нарбутовских.

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