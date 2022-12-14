Погибший в СВО Максим Белоусов представлен к ордену Мужества

Максим Белоусов был направлен в зону проведения специальной военной операции почти сразу после демобилизации из вооруженных сил, где он проходил срочную службу. В середине ноября житель Новоуткинска погиб, выполняя свой воинский долг. Проститься с Максимом пришли сотни земляков, сообщает телекомпания «Первоуральск».
Одноклассники, по наивности, наверное, пытались отговорить его: «У тебя же бронь». А он ответил: «А кто вас защищать будет?». Это слова настоящего мужчины, — сказал на прощальной церемонии житель Новоуткинска Дмитрий Чураков.
Военный комиссар Первоуральска и Шалинского района Евгений Наумов, пришедший почтить память Максима Белоусова, сообщил, что посмертно герой представлен к государственной награде — ордену Мужества.
Максим был похоронен в один день с также погибшим в СВО первоуральцем Кириллом Нарбутовских.