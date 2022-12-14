Расходы на нацбезопасность в Ектеринбурге вырастут на 47 млн рублей в 2023 году

Кроме того, 147,6 млн рублей будут направлены на противопожарную безопасность, защиту от стихийных бедствий и гражданскую оборону. Еще 7,3 млн рублей выделено на приобретение помещений для размещения в них пунктов участковых. А 12 млн рублей предназначены для строительства подземных пожарных водоемов.