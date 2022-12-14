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Расходы на нацбезопасность в Ектеринбурге вырастут на 47 млн рублей в 2023 году

Сегодня, 05:32
Фото: 1MI
Расходы Екатеринбурга на нацбезопасность вырастут на 47 миллионов рублей в 2023 году. Средства будут направлены на защиту от стихий, профилактику террориизма и обеспечение порядка.

По сравнению с 2022 годом сумма выросла на 29%. В общей сложности затраты на данную сферу составят 209,2%. Об этом рассказали в ходе заседания постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения в гордуме.

На охрану общественного порядка планируется выделить 61,6 млн рублей, работу с органами военного управления, профилактику терроризма и экстремизма, пишет «КП-Екатеринбург».

Кроме того, 147,6 млн рублей будут направлены на противопожарную безопасность, защиту от стихийных бедствий и гражданскую оборону. Еще 7,3 млн рублей выделено на приобретение помещений для размещения в них пунктов участковых. А 12 млн рублей предназначены для строительства подземных пожарных водоемов.

Ранее в Екатеринбурге был утвержден проект бюджета на 2023 год. Его дефицит составил 1,8 млн рублей. Так, доходная часть составит 64 млрд рублей, а расходная — 66 млрд.

#Ирина Кирилова#Экономика#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Бюджет#Безопасность
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