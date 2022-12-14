Расходы на нацбезопасность в Ектеринбурге вырастут на 47 млн рублей в 2023 году

По сравнению с 2022 годом сумма выросла на 29%. В общей сложности затраты на данную сферу составят 209,2%. Об этом рассказали в ходе заседания постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения в гордуме.
На охрану общественного порядка планируется выделить 61,6 млн рублей, работу с органами военного управления, профилактику терроризма и экстремизма, пишет «КП-Екатеринбург».
Кроме того, 147,6 млн рублей будут направлены на противопожарную безопасность, защиту от стихийных бедствий и гражданскую оборону. Еще 7,3 млн рублей выделено на приобретение помещений для размещения в них пунктов участковых. А 12 млн рублей предназначены для строительства подземных пожарных водоемов.
Ранее в Екатеринбурге был утвержден проект бюджета на 2023 год. Его дефицит составил 1,8 млн рублей. Так, доходная часть составит 64 млрд рублей, а расходная — 66 млрд.