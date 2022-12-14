РЖД приняли меры по ускорению доставки бензина в Магадан

С начала года фактическое время доставки по железной дороге на предприятия Магаданской области составляет 12,9 суток, что на 30% быстрее нормативных сроков, предусмотренных в договоре доставки грузов. По вине РЖД задержанных вагонов на сети нет, а надежность доставки составляет практически 100%, информирует vostokmedia.com.
При этом некоторым задачам нужны системные решения. В первую очередь это разработка оптимального плана отгрузок нефтепродуктов. Их в Магаданскую область доставляют из Тюмени, на расстояние практически 5 тыс. км. При этом в обеспечении Магаданской области нефтепродуктами почти не принимают участия НПЗ, расположенные в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.
Вторая задача связана с необходимостью диверсифицировать точки перевала груза на морской транспорт. В данный момент нефтепродукты идут в основном через один терминал: «Нико Ойл». Его фактическая выгрузка вдвое ниже установленной перерабатывающей способности. По состоянию на 14 декабря при фактической среднесуточной выгрузке 21,5 вагона в адрес терминала идет 430 вагонов, а 165 уже находятся в Гайдамаке, на станции назначения.
В дальнейшем, если отгрузки на этот терминал будут увеличиваться при отсутствии выгрузки в условиях отрицательных температур, консистенция топлива может ухудшаться, а слив темных нефтепродуктов — замедляться. Скопление вагонов также вызывает ухудшение качества обслуживания других клиентов на Дальнем Востоке и задержку доставки различных товаров. Именно поэтому РЖД вынуждены были на время ограничить прием грузов к перевозке в адрес этого терминала. При этом ранее Дальневосточной железной дороге пришлось обратиться в прокуратуру по факту скопления вагонов с опасными грузами.
Есть еще одна возможность улучшить взаимодействие. Речь идет о проставлении специальных отметок в перевозочной документации. Это позволило бы вести автоматический контроль за грузами, следующими для северного завоза. Эту опцию используют еще не все поставщики Магаданской области.
РЖД в письме от 26 ноября сообщили заместителю председателя правительства Юрию Петровичу Трутневу о ситуации, которая складывается, и необходимости принять системные решения.