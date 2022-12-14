РЖД приняли меры по ускорению доставки бензина в Магадан

В дальнейшем, если отгрузки на этот терминал будут увеличиваться при отсутствии выгрузки в условиях отрицательных температур, консистенция топлива может ухудшаться, а слив темных нефтепродуктов — замедляться. Скопление вагонов также вызывает ухудшение качества обслуживания других клиентов на Дальнем Востоке и задержку доставки различных товаров. Именно поэтому РЖД вынуждены были на время ограничить прием грузов к перевозке в адрес этого терминала. При этом ранее Дальневосточной железной дороге пришлось обратиться в прокуратуру по факту скопления вагонов с опасными грузами.