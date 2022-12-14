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Школьник из Тагила победил на киберспортивном турнире

Сегодня, 11:12
Фото: 1MI
Ученик из Нижнего Тагила занял 1 место в турнире по игре Hearthstone лучшим признали Трофима Быкова из школы №75/42.

В финале школьник обыграл оппонента из Якутска со счётом 3:2. Мероприятие прошло на одной из крупнейших в мире киберспортивных площадок — в Yota Arena. Главным призом был 1 миллион рублей. За него боролись школьники из разных уголков страны.

Всего было пять соревновательных направлений: Dota 2, Clash Royale, Hearthstone, шахматы и поиск в интернете на время.

Дисциплина Hearthstone, в которой победил Трофим, — это бесплатная карточная игра-стратегия от американского разработчика Blizzard Entertainment.

Сам победитель рассказал, что соревнование было напряженным. В подобном турнире он участвовал впервые и сильно волновался. Однако благодаря поддержке болельщиков его волнение было снято.

Парень отметил, что турнир принес ему массу впечатлений.

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#Елена Озерова#Город#Нижний Тагил#Конкурс#Турнир#Школьник
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