Школьник из Тагила победил на киберспортивном турнире

В финале школьник обыграл оппонента из Якутска со счётом 3:2. Мероприятие прошло на одной из крупнейших в мире киберспортивных площадок — в Yota Arena. Главным призом был 1 миллион рублей. За него боролись школьники из разных уголков страны.
Всего было пять соревновательных направлений: Dota 2, Clash Royale, Hearthstone, шахматы и поиск в интернете на время.
Дисциплина Hearthstone, в которой победил Трофим, — это бесплатная карточная игра-стратегия от американского разработчика Blizzard Entertainment.
Сам победитель рассказал, что соревнование было напряженным. В подобном турнире он участвовал впервые и сильно волновался. Однако благодаря поддержке болельщиков его волнение было снято.
Парень отметил, что турнир принес ему массу впечатлений.