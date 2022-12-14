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Староста поселка Чащино под Тагилом вернулся на должность после перерасчета пенсии

Сегодня, 10:43
Фото: 1MI
Леонид Храмков, который из-за низкой зарплаты уволился с поста старосты поселка Чащино под Нижним Тагилом, снова претендует на эту должность.

Леонид Храмков уже был в должности старосты поселка Чащино. С 1 июля 2022 года он снял с себя эти полномочия по личному заявлению.

Это было связано с перерасчетом пенсии. Однако все это время глава поселка вел подбор кандидатуры на должность старосты. Жители снова предложили выбрать Леонида Храмкова. В связи с этим просим принять решение о его назначении, — рассказал в беседе с депутатами Гордумы начальник управления территориального развития и общественных связей Нижнего Тагила Алексей Храмцов.

Уволить Леонид Храмков попросил его в июне по личным мотивам. Тогда депутаты Гордумы предположили, что причиной этого могла стать низкая зарплата. В 2022 году старосты в сельских населенных пунктов Нижнего Тагила получают ежемесячно 1,9 тысячи рублей.

Староста поселка Чащино под Нижним Тагилом уволился из-за низкой зарплаты
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