Староста поселка Чащино под Тагилом вернулся на должность после перерасчета пенсии

Леонид Храмков уже был в должности старосты поселка Чащино. С 1 июля 2022 года он снял с себя эти полномочия по личному заявлению.
Это было связано с перерасчетом пенсии. Однако все это время глава поселка вел подбор кандидатуры на должность старосты. Жители снова предложили выбрать Леонида Храмкова. В связи с этим просим принять решение о его назначении, — рассказал в беседе с депутатами Гордумы начальник управления территориального развития и общественных связей Нижнего Тагила Алексей Храмцов.
Уволить Леонид Храмков попросил его в июне по личным мотивам. Тогда депутаты Гордумы предположили, что причиной этого могла стать низкая зарплата. В 2022 году старосты в сельских населенных пунктов Нижнего Тагила получают ежемесячно 1,9 тысячи рублей.