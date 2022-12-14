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Свердловский охотник застрелил своего гостя вместо за лося

Сегодня, 08:38
Фото: СКР по Свердловской области
В урочище Атнагул в 30 км от деревни Югуш Артинского района в Свердловской области охотник застрелил своего гостя. Он принял его за лося.

Мужчина приехал к другу из Тюмени. В отношении 67-летнего стрелявшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности», сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.

Следователи полагают, что в дневное время 10 декабря к мужчине приехал приятель и они отправились на охоту. Один из друзей направил ружье в сторону леса, выстрелил, и попал в своего гостя. После он объяснял, что ему показалось, что по лесному массиву шел лось.

Напомним, что ранее глава челябинского села случайно застрелил друга во время охоты. Он ранил его дробью в бедро. Тот скончался по пути в больницу.

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#Происшествия#Новости УрФО#Лес#Оружие#Лось#Охота#Ружье#Елена Озерова
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