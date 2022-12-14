Свердловский охотник застрелил своего гостя вместо за лося

Мужчина приехал к другу из Тюмени. В отношении 67-летнего стрелявшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности», сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.



Следователи полагают, что в дневное время 10 декабря к мужчине приехал приятель и они отправились на охоту. Один из друзей направил ружье в сторону леса, выстрелил, и попал в своего гостя. После он объяснял, что ему показалось, что по лесному массиву шел лось.