Свердловский охотник застрелил своего гостя вместо за лося

Мужчина приехал к другу из Тюмени. В отношении 67-летнего стрелявшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности», сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.
Следователи полагают, что в дневное время 10 декабря к мужчине приехал приятель и они отправились на охоту. Один из друзей направил ружье в сторону леса, выстрелил, и попал в своего гостя. После он объяснял, что ему показалось, что по лесному массиву шел лось.
Напомним, что ранее глава челябинского села случайно застрелил друга во время охоты. Он ранил его дробью в бедро. Тот скончался по пути в больницу.