Уголовное дело заведено в отношении застрелившего друга свердловского охотника

По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении ранее несудимого 67-летнего местного жителя. Дело заведено по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает пресс-служба СУ СК.
ЧП случилось днем 10 декабря. Мужчина выстрелил из оружия, как ему показалось, в лося, но попал в своего приятеля, приехавшего к нему в гости из Тюмени. Уже в больнице от ранения пострадавший скончался. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, мужчине было 66 лет. Выстрел пришелся ему в голову. Скончался он в приёмном покое местной ЦРБ 10 декабря.
Выстрел был сделан из карабина «СКС» калибра 7.62 мм. У обоих мужчин имелись разрешения на оружия.