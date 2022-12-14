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Уголовное дело заведено в отношении застрелившего друга свердловского охотника

Сегодня, 12:04
Фото: СУ СК РФ по Свердловской области
Появились подробности ЧП, случившегося в деревне Усть-Югуш. Там мужчина застрелил своего друга, перепутав его с лосем.

По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении ранее несудимого 67-летнего местного жителя. Дело заведено по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает пресс-служба СУ СК.

ЧП случилось днем 10 декабря. Мужчина выстрелил из оружия, как ему показалось, в лося, но попал в своего приятеля, приехавшего к нему в гости из Тюмени. Уже в больнице от ранения пострадавший скончался. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, мужчине было 66 лет. Выстрел пришелся ему в голову. Скончался он в приёмном покое местной ЦРБ 10 декабря.

Выстрел был сделан из карабина «СКС» калибра 7.62 мм. У обоих мужчин имелись разрешения на оружия.

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#Происшествия#Новости УрФО#Выстрел#Друг#Охота#Елена Озерова
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