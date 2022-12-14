Уголовное дело заведено в отношении застрелившего друга свердловского охотника

ЧП случилось днем 10 декабря. Мужчина выстрелил из оружия, как ему показалось, в лося, но попал в своего приятеля, приехавшего к нему в гости из Тюмени. Уже в больнице от ранения пострадавший скончался. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.