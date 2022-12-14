Укрытие кабеля украл житель Нижнего Тагила с железнодорожного моста через реку

Заявление от работника одного из железнодорожных предприятий поступило в полицию 24 ноября 2022 года. Он объяснил, что во время осмотра моста была обнаружена пропажа, сообщили в Линейном отделе полиции Нижнего Тагила.
Прибывшие на место полицейские выявили на снегу следы, предположительно, от мотоцикла. Они привели их к садовому участку, где проживает подозреваемый. В ходе осмотра придомовой территории были обнаружены и изъяты похищенные детали. После этого мужчину доставили в служебное помещение линейного отдела.
Задержанный рассказал, что приехал к мосту на мотоцикле. После этого открепил 14 крышек укрытия кабеля, погрузил на транспорт и привез домой. там он распилил крышки напополам и планировал сдать в пункт приема металлолома.
В результате в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за кражу.