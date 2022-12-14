Укрытие кабеля украл житель Нижнего Тагила с железнодорожного моста через реку

Прибывшие на место полицейские выявили на снегу следы, предположительно, от мотоцикла. Они привели их к садовому участку, где проживает подозреваемый. В ходе осмотра придомовой территории были обнаружены и изъяты похищенные детали. После этого мужчину доставили в служебное помещение линейного отдела.