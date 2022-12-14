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Укрытие кабеля украл житель Нижнего Тагила с железнодорожного моста через реку

Сегодня, 14:44
Фото: Линейный отдел полиции Нижнего Тагила
Крышки укрытия кабеля украл 38-летний мужчина с железнодорожного моста через реку Тагил на перегоне станций Лая — Сан-Донато. Общая сумма ущерба составила почти 78 тысяч рублей.

Заявление от работника одного из железнодорожных предприятий поступило в полицию 24 ноября 2022 года. Он объяснил, что во время осмотра моста была обнаружена пропажа, сообщили в Линейном отделе полиции Нижнего Тагила.

Фото: Линейный отдел полиции Нижнего Тагила
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Прибывшие на место полицейские выявили на снегу следы, предположительно, от мотоцикла. Они привели их к садовому участку, где проживает подозреваемый. В ходе осмотра придомовой территории были обнаружены и изъяты похищенные детали. После этого мужчину доставили в служебное помещение линейного отдела.

Задержанный рассказал, что приехал к мосту на мотоцикле. После этого открепил 14 крышек укрытия кабеля, погрузил на транспорт и привез домой. там он распилил крышки напополам и планировал сдать в пункт приема металлолома.

В результате в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за кражу.

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#Криминал#Нижний Тагил#Новости УрФО#Свердловская область#Кража#Мост#Хищение#Ирина Кирилова
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