«Уралэлектромедь» в Верхней Пышме внедряет технологию доочистки воды

Воду очищают методом обратного осмоса. Это технология фильтрации воды под давлением через специальную мембрану. Сама линия состоит из оборудования ультрафильтрации и станции очистки. Производительность техники — 16 кубометров воды в чат. Сначала сбросная вода проходит реагентную обработку, затем — ультрафильтрацию. Последняя стадия — глубокая очистка воды через обратноосмотическую мембрану. Жидкость проходит через ультратонкую мембрану, ячейки которой соизмеримы с молекулами воды. В итоге вредные вещества остаются.