«Уралэлектромедь» в Верхней Пышме внедряет технологию доочистки воды

Проект доочистки воды внедрили в рамках экополитики УГМК, рассказал главный инженер предприятия Алексей Королев. Комплекс постоянно внедряет новые природоохранные и ресурсосберегающие технологии, а также устанавливает современные очистные устройства и сооружения.
Снижение техногенного воздействия на окружающую среду — это приоритетное направление деятельности «Уралэлектромеди». Мы применяем у себя технологии, обеспечивающие вкупе энергетическую результативность и экологическую безопасность. Внедрение технологии обратного осмоса является подтверждением наших стратегических целей, — отметил Алексей Королев.
Воду очищают методом обратного осмоса. Это технология фильтрации воды под давлением через специальную мембрану. Сама линия состоит из оборудования ультрафильтрации и станции очистки. Производительность техники — 16 кубометров воды в чат. Сначала сбросная вода проходит реагентную обработку, затем — ультрафильтрацию. Последняя стадия — глубокая очистка воды через обратноосмотическую мембрану. Жидкость проходит через ультратонкую мембрану, ячейки которой соизмеримы с молекулами воды. В итоге вредные вещества остаются.
Технология обратного осмоса позволяет получить глубоко обессоленную воду, пригодную для использования в существующих процессах производства АО «Уралэлектромедь», — подчеркнул начальник отделения промпродуктов химико-металлургического цеха Олег Бяков.
Проект реализуют в течение трех лет. Над его разработкой работали сразу несколько отделов УГМК. Специалисты инженерно-производственного управления, исследовательского центра и Технического университета УГМК провели научно-исследовательские работы. Совместно с управлением проектных работ был выполнен проект по размещению оборудования.