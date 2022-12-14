В ДТП с военным тягачом пострадали 8 человек из Воронежской области

Ранее житель Екатеринбурга, ехавший на Volkswagen Polo, отвлекся на мобильный телефон и попал в ДТП с фурой. Легковой автомобиль отбросило в отбойник на дублере Сибирского тракта. Перед тем, как иномарку выкинуло с дороги, ее закрутило. Инцидент случился в ночь с 13 на 14 декабря. Автомобилиста доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.