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В ДТП с военным тягачом пострадали 8 человек из Воронежской области

Сегодня, 08:10
Фото: 1MI
В результате столкновения пассажирского автобуса и военного тягача МАЗ 537в на больничных койках оказались 8 человек. ДТП случилось в Ольховском районе Воронежской области.

Известно, что общественный транспорт ехал со стороны Луганска в Белгород. Добраться до пункта назначения автобусу не удалось. Травмы пассажиров, полученные в результате аварии, расценили как нетяжелые, сообщает издание «Новые Известия» со ссылкой на «Коммерсант».

Житель Екатеринбурга отвлекся на телефон и влетел под фуру
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Ранее житель Екатеринбурга, ехавший на Volkswagen Polo, отвлекся на мобильный телефон и попал в ДТП с фурой. Легковой автомобиль отбросило в отбойник на дублере Сибирского тракта. Перед тем, как иномарку выкинуло с дороги, ее закрутило. Инцидент случился в ночь с 13 на 14 декабря. Автомобилиста доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.

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#Анна Варнакина#ДТП#Воронежская область#Авария#Больница#Автобус
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