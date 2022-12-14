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ВГОКу в Нижнем Тагиле ограничат потребление электричества до уровня аварийной брони

Сегодня, 16:00
Фото: TagilCity.ru
На Высокогорском горно-обогатительном комбинате ограничат потребление электричества до уровня аварийной брони. Причиной стал долг предприятия в рзмере 240 миллионов рублей.

На данный момент на предприятии работа продолжается. На шахте все еще присутствуют люди, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на руководителя филиала «ЭнергосбыТ Плюс» в Свердловской области Георгия Козлова.

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По его словам, ВГОК является важным для Нижнего Тагила предприятием. Он отметил, что задолженность во многом обусловлена экономической ситуацией в стране, а потому пока жестких санкций к компании применяться не будет.

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По словам Козлова, ВГОК является одним из крупнейших должников уже несколько лет подряд. Потребление энергии на предприятии снижено до уровня аварийной брони. При этом, по словам Козлова, ВГОК пытается погасить долг, снизив его за 2021 год на 353,5 млн рублей.

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#Ирина Кирилова#Экономика#Новости УрФО#Нижний Тагил#Свердловская область#Электричество#Вгок#Долг
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