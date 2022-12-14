ВГОКу в Нижнем Тагиле ограничат потребление электричества до уровня аварийной брони

По словам Козлова, ВГОК является одним из крупнейших должников уже несколько лет подряд. Потребление энергии на предприятии снижено до уровня аварийной брони. При этом, по словам Козлова, ВГОК пытается погасить долг, снизив его за 2021 год на 353,5 млн рублей.