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За сожжение матери с детьми жителю Кировграда запросили пожизненный срок

Сегодня, 14:13
Фото: 1MI
Мужчину, который поджог женщину и детей в Кировграде, могут отправить в колонию на пожизненный срок.

По версии следствия, мужчина зарезал знакомую и двоих ее четырехлетних сыновей-близнецов, а после ограбил и поджег квартиру, в которой лежали убитые. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Государственный обвинитель просил суд назначить мужчине пожизненный срок заключения в колонии особого режима. Суд примет решение позднее.

Следствие полагает, что происшествие случилось после ссоры. Сперва мужчина изнасиловал сожительницу, а потом забил ее до смерти, после чего переключился и на детей. Поджог он совершил в попытке избежать ответственности.

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