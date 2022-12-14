Житель Екатеринбурга отвлекся на телефон и влетел под фуру

Водитель Volkswagen рассказал, что отвлекся от дороги на телефон, пишет Ура.ру со ссылкой на очевидца. Он отметил, что после столкновения иномарку закрутило на дороге, а затем она влетела в отбойник.
ДТП случилось ночью 14 декабря. В результате водитель Polo был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и подозрением на травму позвоночника.
Напомним, ранее на Сибирском тракте в Екатеринбурге грузовик врезался в ВАЗ-21099. В результате легковушку отбросило на другой автомобиль. В аварии пострадали водитель и пассажир отечественного авто.