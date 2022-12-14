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Житель Екатеринбурга отвлекся на телефон и влетел под фуру

Сегодня, 06:12
Фото: ИА "Ночные новости"
Житель Екатеринбурга на Volkswagen Polo врезался в МАЗ. От столкновения легковой автомобиль отбросило в отбойник. Авария случилась на дублере Сибирского тракта.

Водитель Volkswagen рассказал, что отвлекся от дороги на телефон, пишет Ура.ру со ссылкой на очевидца. Он отметил, что после столкновения иномарку закрутило на дороге, а затем она влетела в отбойник.

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ДТП случилось ночью 14 декабря. В результате водитель Polo был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и подозрением на травму позвоночника. 

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Напомним, ранее на Сибирском тракте в Екатеринбурге грузовик врезался в ВАЗ-21099. В результате легковушку отбросило на другой автомобиль. В аварии пострадали водитель и пассажир отечественного авто.

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#Ирина Кирилова#ДТП#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Авария#Пострадавшие#Грузовик
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